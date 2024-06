Selecționerul Scoției a răbufnit la adresa arbitrului de la meciul cu Ungaria, pierdut cu 1-0: „Ce caută aici?! Vreau răspunsuri!”

EURO se apropie de finalul fazei grupelor, iar Scoția este a doua echipa eliminată de pe tabloul turneului. Scoțienii s-au făcut de râs în faza grupelor, obținând doar un rezultat de egalitate, 1-1 cu Elveția.

Scandal monstru cu arbitrul din Ungaria – Scoția 1-0

Steve Clarke, selecționerul echipei naționale a Scoției, l-a criticat în termeni duri pe arbitrul argentinian de la meciul cu Ungaria. Facundo Tello a fost la centrul partidei din ultimul meci al grupei A.

Motivul pentru care selecționerul scoțian este atât de vehement este o fază petrecută în minutul 80. Stuart Armstrong a scăpat spre poarta Ungariei, dar Willi Orban și-a incomodat adversarul, venind puternic din spate.

, dar nu l-au înduplecat pe Facundo Tello. Deși s-au îndreptat spre arbitru, scoțienii nu au reușit să obțină mult-doritul penalty, care le-ar fi adus probabila calificare.

„Cea mai importantă fază a fost cea a penalty-ului. De ce nu a fost acordat? Am nevoie de răspunsuri! Să îmi explice cineva! Vreau și eu să știu de ce nu e lovitură de la 11 metri. Pentru mine e 100%.

Nu îmi vine să cred că cei din camera VAR au verificat faza și au decis că nu s-a întâmplat nimic neregulamentar. Rămân fără cuvinte. Mă întrebați dacă am vorbit cu el? Ce sens are? E din Argentina, probabil nici nu vorbește limba noastră. Până la urmă ce caută aici?

Ce caută la un Campionat European? Chiar nu puteam găsi un arbitru european? În fine… la VAR a fost un european, dar tot nu a intervenit”, a spus Steve Clarke, având un discurs foarte vehement la adresa argentinianului.

Ungaria speră la optimi cu România

Echipa națională a Ungariei menține vii șansele de calificare din grupa A, dar depinde rezultatele din celelalte. Maghiarii au trei puncte, dar cu un golaveraj care le știrbește din încredere, anume -3.

Pentru a se califica, maghiarii au nevoie să țină două echipe sub ei. s-ar putea profila dacă „tricolorii“ câștigă grupa, iar grupa C nu va trimite locul trei in optimi.