Selecționerul și șapte jucători au fost dați afară! Ce s-a întâmplat la naționala României, când a mai pierdut cu 6-0

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România a pierdut cu 6-0 la Varșovia, o înfrângere care intră în categoria celor mai rușinoase rezultate din istoria echipei naționale. Au trecut 59 de ani de la precedentul eșec de proporții și 64 de ani de când tricolorii au încasat un scor de tenis.

Spania a învins România cu 6-0 la Madrid

După război, . S-a întâmplat la 1 noiembrie 1962, pe Santiago Bernabeu din Madrid, în preliminariile EURO 1964. Naționala României era condusă atunci de Constantin Teașcă.

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La pauză scorul a fost 4-0 pentru iberici, care au marcat prin Vicente Guillot (7, 27, 70), José Veloso (9), Enrique Collar (17) și Ion Nunweiller (81 – autogol). Guillot, fost jucător la Valencua, a reușit un hat-trick, în primul său meci pentru naționala Spaniei.

România a jucat în formula: Vasile Sfetcu – Mircea Georgescu, Ion Nunweiller, Dumitru Macri – Emil Petru, Constantin Koszka – Zoltan Ivansuc, Titus Ozon (căpitan), Marin Voinea, Dumitru Popescu, Vasile Gergely. Antrenor: Constantin Teașcă.

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Spania a folosit formula: Vicente Train – Pachín, Rodri, Isacio Calleja – Paquito, Jesús Glaría – Enrique Collar (căpitan), Adelardo, José Veloso, Vicente Guillot, Francisco Gento. Antrenor: José Villalonga.

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Titi Teașcă și șapte fotbaliști de la națională au fost dați afară

Înfrângerea de la Madrid a declanșat o furtună la naționala României. care a renunțat la majoritatea fotbaliștilor care au trăit rușinea de pe Santiago Bernabeu.

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Mutarea a avut efect, deoarece pe 25 noiembrie 1962, România a învins Spania, la București, cu 3-1. Tricolorii au marcat prin Tătaru, Manolache și Gheorghe Constantin.

Iar echipa folosită a fost următoarea: Ion Voinescu (căpitan) – Corneliu Popa, Ion Nunweiller, Dumitru Ivan, Emil Petru – Constantin Koszka, Ion Pîrcălab, Gheorghe Constantin, Cicerone Manolache – Vasile Gergely, Nicolae Tătaru. Practic, au rămas în lot doar Ion Nunweiller, Emil Petru, Constantin Koszka și Vasile Gergely.

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Înfrângerea de la Madrid a fost ultimul meci la națională alui Titus Ozon, care avea la vremea respectivă 35 de ani.

Cele mai dure înfrângeri ale României

2 octombrie 2026 Polonia – România 6-0 Liga Națiunilor

24 mai 1967 Elveția – România 7-1 Preliminariile CE

1 noiembrie 1962 Spania – România 6-0 Preliminariile CE

6 iunie 1948 Ungaria – România 9-0 Campionatul Balcanic

16 august 1942 Germania – România 7-0 Amical

14 iulie 1940 Germania – România 9-3 Amical

1 septembrie 1935 Suedia – România 7-1 Amical

27 mai 1924 Olanda – România 6-0 Jocurile Olimpice

1 iulie 1923 România – Cehoslovacia 0-6 Amical