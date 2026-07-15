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Selecționerul Spaniei, ironia supremă pentru Franța: „Au întâlnit cea mai bună echipă din lume”

Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, ironie pentru Franța după ce a eliminat-o de la Campionatul Mondial în semifinale: „Ei au întâlnit cea mai bună echipă din lume!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.07.2026 | 05:25
Selectionerul Spaniei ironia suprema pentru Franta Au intalnit cea mai buna echipa din lume
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Selecționerul Spaniei, ironia supremă pentru Franța. Foto: Profimedia
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Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente (65 de ani), a fost copleșit de emoții după ce „Furia Roja” s-a calificat în finala Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. În semifinale, ibericii au învins Franța cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Mikel Oyarzabal din penalty în minutul 22, respectiv Pedro Porro în minutul 58.

Ce a spus Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, după ce a învins Franța în semifinale la Campionatul Mondial

De asemenea, la declarațiile de la finalul partidei, experimentatul antrenor a lansat și o ironie, nu foarte subtilă, la adresa francezilor, spunând că ei au fost de fapt cei care s-au duelat în acest meci cu cea mai bună echipă națională din lume la ora actuală. „Acum este greu să descriu ceea ce simt, dar probabil se apropie de fericire și de mândria de a conduce niște profesioniști ca aceștia. Ne mai desparte un singur pas și vom încerca să-l facem. Acum s-a acumulat foarte multă tensiune. Este o responsabilitate uriașă.

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Să fii în finala Cupei Mondiale este un privilegiu rezervat doar celor aleși și trebuie să conștientizezi tot ceea ce înseamnă acest lucru. Când am început, în urmă cu aproape patru ani, am avut o idee clară. Am rămas fideli acelei idei și ea ne-a adus până aici.

Probabil este exact ceea ce am discutat între noi. Ne-am confruntat cu una dintre cele mai bune naționale din lume, dar astăzi ei au întâlnit cea mai bună echipă din lume”, a declarat Luis de la Fuente la finalul meciului Franța – Spania 0-2, citat de jurnaliștii de la AS. 

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Ce a declarat Pedro Porro la finalul partidei

Pedro Porro a marcat al doilea gol al Spaniei în acest meci, în minutul 58, iar la final a recunoscut că este extenuat după efortul imens depus în timpul jocului: „Un vis devenit realitate. Fericit de atitudinea echipei de la primul meci până acum. Am dat totul pentru a bate o echipă atât de bună. Nu numai eu, ci toată echipa trebuie felicitată. Știam că sunt foarte buni pe contraatac, dar ne-am pregătit perfect în acest sens. Acum sunt mort, dar sper să mă recuperez și să joc. Avem 5 zile. Sper să pot juca”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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