Selecționerul Turciei, „desființat” înainte de barajul cu România: „Sper că vom primi gol și îl vor da afară” / „A înnebunit”

Vincenzo Montella (51 de ani) a avut rezultate impresionante pe banca naționalei Turciei, însă nu toți fanii din „Țara Semilunii” sunt de partea tehnicianului italian. După ce primul 11 al Turciei pentru meciul cu România din semifinala barajului pentru Cupa Mondială a fost anunțat, unii dintre suporteri l-au atacat extrem de dur pe antrenorul italian.

Fanii celor de la Beșiktaș au fost extrem de nemulțumiți de faptul că Vincenzo Montella nu a numit niciun jucător al echipei în primul 11 al Turciei pentru barajul cu România, ținând cont și de faptul că meciul se joacă pe arena clubului „alb-negru”. Suporterii au contestat dur faptul că Orkun Kokcu a fost lăsat pe banca de rezerve, dar și titularizările fundașilor Samet Akaydin (Rizespor) și Mert Muldur (Fenerbahce).

„Orkun e cel mai productiv mijlocaș din campionat, dar nu e în primul 11! De ce? A fost Deniz Gul o victimă a nepotismului? Ce rușine! Acest prim 11 este pur și simplu ridicol” ; „Sper că vom primi un gol crucial după o greșeală a lui Samet și îl vor da afară pe ciobanul Montella” ; „Montella și-a arătat din nou animozitatea față de Beșiktaș. Faptul că Orkun Kokcu nu e în primul 11 este un fiasco!” ; „De ce mai conduce Montella această echipă?” ;

„Montella a înnebunit” ; „Titularizarea lui Samet Akaydin și a lui Mert Muldur este o trădare la adresa întregii țări. Montella își arată din nou fanteziile personale” ; „Dacă Samet începe în primul 11 ​​și Orkun pe bancă, fiecare insultă la adresa ta contează ca o faptă bună, Montella. Să pleci de aici cât mai repede posibil” ; „Montella, ești un inamic al lui Beșiktaș”, au fost doar câteva dintre zecile de comentarii adresate selecționerului înainte de .

Cine este Orkun Kokcu, mijlocașul pe care fanii lui Beșiktaș l-au dorit în primul 11

Născut la Haarlem, în Olanda, Orkun Kokcu a debutat în fotbalul mare la Feyenoord, formație pentru care a evoluat timp de 5 sezoane la nivel de seniori, în perioada 2018-2023, înainte de a fi achiziționat de Benfica în schimbul sumei de 25 milioane de euro. După doi ani în campionatul Portugaliei, mijlocașul turc a fost împrumutat la Beșiktaș în vara anului trecut.

Numit ca și căpitan după doar câteva luni, Kokcu a înscris de 7 ori și a oferit 8 pase decisive în cele 32 de meciuri jucate în acest sezon pentru Beșiktaș. Mijlocașul central a debutat la naționala Turciei în 2020, iar de atunci a strâns 46 de selecții, marcând 3 goluri și oferind 9 pase de gol. Acesta a evoluat în 5 din cele 6 jocuri pe care le-a disputat în preliminarii, fiind integralist în 2 dintre ele.