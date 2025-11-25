Selecționerul unei naționale calificate la Cupa Mondială vrea și România la turneul final: “Lăsați-o să câștige!”. Ce legătură are Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

Dick Advocaat a condus Curacao, un stat cu 150.000 de locuitori, la prima sa Cupă Mondială din istorie. Olandezul a produs una dintre cele mai mari surprize, dar nu se mulțumește doar cu atât. Invitat la un post de televiziune, reputatul antrenor a dezvăluit că își dorește și România calificată la turneul final din SUA, Mexic și Canada. Are un motiv întemeiat, după cum chiar el mărturisește.

De ce vrea Dick Advocaat ca România să se califice la Cupa Mondială

La 78 de ani, Dick Advocaat ar fi cel mai în vârstă selecționer prezent la un turneu final mondial. Situația s-ar schimba, însă, dacă Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, s-ar afla pe banca “tricolorilor” la Cupa Mondială 2026.

“Sper ca România să se califice la Cupa Mondială prin play-off, pentru că selecționerul lor, Mircea Lucescu, are 80 de ani. Lăsați-l să câștige și voi termina cu asta!”, a spus selecționerul lui Curacao, în cadrul emisiunii .

Mai exact, Dick Advocaat nu vrea să fie cel mai în vârstă selecționer de la turneul final din America de Nord. Ar putea scăpa, totuși, de această “povară” dacă , după care va depăși și pe învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. În acest caz, Mircea Lucescu ar deveni cel mai bătrân antrenor de la turneul final.

Ce record ar putea să bată Mircea Lucescu

. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026. Antrenorul român va împlini 81 de ani pe 29 iulie 2026.

Cel mai în vârstă selecționer care s-a aflat pe banca unei echipe naționale la Cupa Mondială este Otto Rehhagel. Germanul avea 71 de ani când a condus Grecia la turneul final din Africa de Sud, în 2010.

Ce record a stabilit Curacao

Altfel, Dick Advocaat este mândru de performanța pe care a realizat-o cu Curacao. Micul stat s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 cu jucători născuți exclusiv pe teritoriul Olandei.

“O mare realizare. Am avut o serie fără înfrângere în calificări. Asta spune multe despre calitatea acestei echipe. Suntem o echipă foarte dificilă împotriva căreia să joci. Nu părem a fi o echipă de talie mondială, dar putem construi o organizație cu jucători care nu renunță”, a declarat olandezul.