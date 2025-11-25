Sport

Selecționerul unei naționale calificate la Cupa Mondială vrea și România la turneul final: “Lăsați-o să câștige!”. Ce legătură are Mircea Lucescu

Selecționerul celui mai mic stat din istorie care participă la Cupa Mondială își dorește ca România să califice, la rândul ei, la turneul final din America de Nord. Care este motivul și ce legătură are Mircea Lucescu.
Răzvan Scarlat
25.11.2025 | 08:00
Selectionerul unei nationale calificate la Cupa Mondiala vrea si Romania la turneul final Lasatio sa castige Ce legatura are Mircea Lucescu
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu, agitat pe banca echipei naționale. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Dick Advocaat a condus Curacao, un stat cu 150.000 de locuitori, la prima sa Cupă Mondială din istorie. Olandezul a produs una dintre cele mai mari surprize, dar nu se mulțumește doar cu atât. Invitat la un post de televiziune, reputatul antrenor a dezvăluit că își dorește și România calificată la turneul final din SUA, Mexic și Canada. Are un motiv întemeiat, după cum chiar el mărturisește.

De ce vrea Dick Advocaat ca România să se califice la Cupa Mondială

La 78 de ani, Dick Advocaat ar fi cel mai în vârstă selecționer prezent la un turneu final mondial. Situația s-ar schimba, însă, dacă Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, s-ar afla pe banca “tricolorilor” la Cupa Mondială 2026.

ADVERTISEMENT

Sper ca România să se califice la Cupa Mondială prin play-off, pentru că selecționerul lor, Mircea Lucescu, are 80 de ani. Lăsați-l să câștige și voi termina cu asta!”, a spus selecționerul lui Curacao, în cadrul emisiunii Goedemorgen Eredivisie de la ESPN.

Mai exact, Dick Advocaat nu vrea să fie cel mai în vârstă selecționer de la turneul final din America de Nord. Ar putea scăpa, totuși, de această “povară” dacă România va elimina, în primă fază Turcia, după care va depăși și pe învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. În acest caz, Mircea Lucescu ar deveni cel mai bătrân antrenor de la turneul final.

ADVERTISEMENT
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Digi24.ro
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”

Ce record ar putea să bată Mircea Lucescu

80 de ani va fi vârsta lui “Il Luce” și pe durata Cupei Mondiale. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026. Antrenorul român va împlini 81 de ani pe 29 iulie 2026.

ADVERTISEMENT
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav...
Digisport.ro
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România

Cel mai în vârstă selecționer care s-a aflat pe banca unei echipe naționale la Cupa Mondială este Otto Rehhagel. Germanul avea 71 de ani când a condus Grecia la turneul final din Africa de Sud, în 2010.

Ce record a stabilit Curacao

Altfel, Dick Advocaat este mândru de performanța pe care a realizat-o cu Curacao. Micul stat s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 cu jucători născuți exclusiv pe teritoriul Olandei.

ADVERTISEMENT

O mare realizare. Am avut o serie fără înfrângere în calificări. Asta spune multe despre calitatea acestei echipe. Suntem o echipă foarte dificilă împotriva căreia să joci. Nu părem a fi o echipă de talie mondială, dar putem construi o organizație cu jucători care nu renunță”, a declarat olandezul.

„Populismele prind bine în tribună”. Polemica dintre Alex Dobre și Săpunaru a născut...
Fanatik
„Populismele prind bine în tribună”. Polemica dintre Alex Dobre și Săpunaru a născut reacții dure după CFR – Rapid 3-0
Zeljko Kopic, după FC Botoșani – Dinamo 1-1: „Nu e prima dată când...
Fanatik
Zeljko Kopic, după FC Botoșani – Dinamo 1-1: „Nu e prima dată când avem acest scenariu!”. Ce jucători a remarcat
Decizia UEFA în cazul lui Michael Oliver, arbitrul meciului Bosnia – România
Fanatik
Decizia UEFA în cazul lui Michael Oliver, arbitrul meciului Bosnia – România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A dat de pământ cu Cristi Chivu după Inter-Milan 0-1: 'N-a bătut pe...
iamsport.ro
A dat de pământ cu Cristi Chivu după Inter-Milan 0-1: 'N-a bătut pe nimeni. Va fi eliminat în optimi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!