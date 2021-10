Selly a terminat-o cu muzica și s-a apucat de acțiuni caritabile! Și-a deschis o fundație

După ce a renunțat la muzică, Selly anunțând că formația al cărei lider părea să fie, 5Gang, își va înceta activitatea în acest an, puștiul de 20 de ani s-a apucat de afaceri și, așa cum șade bine unui mic magnat, de acțiuni caritabile.

Selly și-a făcut fundație caritabilă

Conform , Selly și-a deschis de curând o fundație care îi poartă și numele, sediul organizației care pare a fi creată pentru a intreprinde acțiuni caritabile fiind situat în dormitorul apartamentului din Craiova pe care îl are Andrei Șelaru.

E adevărat, la aceeași adresă, Selly are și compania care îi permite ca, pe viitor, să facă acțiuni caritabile prin intermediul Fundației înscrisă de curând, pe 14 octombrie, în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din România.

Astfel, Andei Șelaru deține o firmă care, în anul 2020 a raportat către ANAF o cifră de afaceri uluitoare, vlogerul dovedind că se pricepe la afaceri ca nimeni altul la doar 20 de ani: 1,17 milioane lei, adică în jur de 250.000 de euro.

Iar profitul a fost pe măsură, cu atât mai mult cu cât Selly se are doar pe sine angajat: 926.606 de lei, adică în jur de 185.000 de euro, bani care, cu siguranță, sunt mai mult decât suficienți pentru ca tânărul să ducă o viață de nabab.

Selly a renunțat la proiectul 5Gang

Selly a anunțat, de curând, că trupa pe care a înființat-o acum patru ani, alături de o fată și alți trei băieți, se va desființa, și că ultimul proiect împreună cu aceștia este un film care ar putea fi lansat la sfârșitul acestui an.

”Proiectul 5GANG va lua sfârșit la finalul acestui an. Ultimul mare proiect al nostru va fi filmul care va ieși în decembrie. Recunosc că momentul acesta a venit mai repede decât mă așteptam chiar și eu. Am luat împreună această decizie și cred că este decizia corectă. De ce am luat acestă decizie? (…) Nu vrem să facem ceva artificial doar de dragul banilor și al profitului”, a explicat cel care i-a adus celebritatea.

Selly a mai subliniat faptul că ultimul proiect pe care-l au împreună este filmul Tabăra de vară, cea de-a doua peliculă a 5Gang, după filmul scos în 2019, 5GANG: Un altfel de Crăciun.

Selly, îndrăgostit de iubita lui. Au adoptat deja doi pisoiași

cei doi împărtășind, de altfel, și pasiunea pentru mediul online, amândoi făcând bani frumoși din asta, frumoasa iubită a lui Andrei Șelaru având, deja, peste 400.000 de urmăritori pe Instagram și fiind unul dintre influencerii puternici de la noi din țară.

Cu toate că, deja, au doi ani împreună, Selly și Smaranda nu au de gând, cel puțin pentru moment să se căsătorească, în ciuda faptului că, așa cum recunoștea vlogerul, iubirea lor este una cât se poate de serioasă și că, cel puțin din partea lui, fidelitatea este totală.

În altă ordine de idei, Selly și Smaranda au anunțat, de puțină vreme, că au făcut o adopție. Mai exact, au adoptat doi pisoiași, micuțele feline fiind, deja, prezentate publicului în timp ce ”tronau” în sufrageria lui Selly din apartamentul pentru care plătește, lunar, o chirie de 3.000 de euro.