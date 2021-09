Selly, analizat de Iulia Albu. Ce spune despre felul în care se îmbracă: “Îmi aduce aminte de Irinel Columbeanu”

Iulia Albu a vorbit despre stilul vestimentar al multor vedete de-a lungul timpului, iar multe dintre acestea au fost aspru taxate. Iată că a venit și rândul lui Selly.

Criticul de modă nu a avut cuvinte de laudă pentru tânăr și l-a atenționat că nu este suficient să-ți cumperi haine scumpe de la diferite branduri celebre.

Aceasta a spus că atunci când îl vede pe Selly își aduce aminte de Irinel Columbeanu.

nu se sfiește niciodată să spună exact ceea ce gândește. De-a lungul anilor multe vedete autohtone au intrat în vizorul ei, iar cele mai multe au fost aspru criticate.

Criticul de modă a analizat stilul vestimentar al celui mai îndrăgit vlogger din România, Selly, și nu a fost deloc încântată de ceea ce a văzut. Aceasta spune că atunci când se uită la tânărul de 20 de ani în vede pe Irinel Columbeanu. Frumoasa jurată atrage atenția asupra faptului că, hainele de firmă nu își garantează succesul.

“Ținutele și atitudinea lui Selly îmi amintesc foarte mult de Irinel Columbeanu. Cumva, Selly reușește să se piardă fără succes într-o mare de haine care nu îl reprezintă, aducând jertfa supremă pe altarul popularității.

Dacă te îmbraci trendy sau cool, trebuie să ai grijă ca proporțiile să ți se potrivească. Faptul că porți haine de brand sau haine care sunt în tendințe nu îți garantează neapărat succesul.

În această imagine aven un eșec de Zmeura de Aur”, a comentat în stilul caracteristic Iulia Albu, pentru

Chiar dacă se îmbracă sau nu bine, Selly este unul dintre cei mai apreciați tineri din România. Acesta a reușit ceva ce deocamdată niciun tânăr român nu a putut să facă.

A adunat peste trei milioane de De curând și-a deschis și o școală în care le împărtășește doritorilor secretele unui vlogger de succes.

“Nu am visat niciodată să realizez așa ceva. Este o realizare uriașă. Cred că am avut și noroc. Nu ar fi fost suficiente doar perseverența și munca. Am început să fac acest lucru atunci când a fost cel mai bun moment, pentru că atunci treaba asta era abia la început”, spunea Selly.