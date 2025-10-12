Selly, apariție controversată la România – Austria. A încălcat legea chiar în timp ce se afla la lojă pe Arena Națională. Foto

Sport

Selly, apariție controversată la România – Austria. A încălcat legea chiar în timp ce se afla la lojă pe Arena Națională.

Partida dintre România și Austria a adunat personalități importante de la noi din țară. Selly, cel mai cunoscut influencer român, a fost surprins pe Arena Națională.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
12.10.2025 | 22:11
Selly aparitie controversata la Romania Austria A incalcat legea chiar in timp ce se afla la loja pe Arena Nationala Foto
Selly, apariție controversată la România - Austria. Sursă foto: Colaj Fanatik

România – Austria a stârnit un interes imens, iar acest lucru se reflectă în tribunele Arenei Naționale. Ei bine, Selly, cel mai cunoscut influencer român, a fost surprins în lojele stadionului.

Selly, apariție controversată la România – Austria

Selly este cel mai mare creator de conținut din România. Cunoscutul youtuber este foarte apreciat de generațiile tinere, acesta fiind cunoscut pentru festivalul „Beach, please”, dar și pentru producțiile sale inedite de pe Youtube.

FANATIK l-a surprins pe Selly în una dintre lojele de pe Arena Națională. Influencerul nu este văzut des la astfel de evenimente, doar că de această dată s-a conformat. Andrei Șelaru a venit „echipat” pentru meciul „tricolorilor”, acesta purtând un tricou al echipei naționale.

Selly, cunoscut drept și „idolul noii generații”, a fost surprins încălcând legea. Concret, Andrei Șelaru a fumat o țigară pe cel mai mare stadion al țării. Este bine știut faptul că fumatul nu este permis pe arenele din țară.

Totodată, în tribunele stadionului au mai fost surprinse și personalități cu nume din sportul românesc. Aici îi amintim pe Gică Hagi, Răzvan Burleanu, Ciprian Marica, Anghel Iordănescu, Ionuț Lupescu, Florin Bratu, Elias Charalambous sau Kyros Vassaras.

Selly țigară Arena Națională

Cum arată echipele de start din România – Austria

  • România: Radu – Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu – M. Marin, Hagi-cpt., Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă. Rezerve: Târnovanu, Sava, Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Tănase, Moruțan, Șut. Selecționer: Mircea Lucescu.
  • Austria: Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene – Laimer, Seisald – Schmid, Baumgartner, Sabitzer – Gregoritsch. Rezerve: Polster, Pentz – Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Lorucz, Schopf. Selecționer: Ralf Rangnick.
