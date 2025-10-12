Selly, apariție controversată la România – Austria. A încălcat legea chiar în timp ce se afla la lojă pe Arena Națională. Foto

, iar acest lucru se reflectă în tribunele Arenei Naționale. Ei bine, Selly, cel mai cunoscut influencer român, a fost surprins în lojele stadionului.

Selly, apariție controversată la România – Austria

Selly este cel mai mare creator de conținut din România. Cunoscutul youtuber este foarte apreciat de generațiile tinere, , dar și pentru producțiile sale inedite de pe Youtube.

FANATIK l-a surprins pe Selly în una dintre lojele de pe Arena Națională. Influencerul nu este văzut des la astfel de evenimente, doar că de această dată s-a conformat. Andrei Șelaru a venit „echipat” pentru meciul „tricolorilor”, acesta purtând un tricou al echipei naționale.

Selly, cunoscut drept și „idolul noii generații”, a fost surprins încălcând legea. Concret, Andrei Șelaru a fumat o țigară pe cel mai mare stadion al țării. Este bine știut faptul că fumatul nu este permis pe arenele din țară.

Totodată, în tribunele stadionului au mai fost surprinse și personalități cu nume din sportul românesc. Aici îi amintim pe Gică Hagi, Răzvan Burleanu, Ciprian Marica, Anghel Iordănescu, Ionuț Lupescu, Florin Bratu, Elias Charalambous sau Kyros Vassaras.

Cum arată echipele de start din România – Austria

România : Radu – Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu – M. Marin, Hagi-cpt., Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă. Rezerve : Târnovanu, Sava, Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Tănase, Moruțan, Șut. Selecționer : Mircea Lucescu.

Austria : Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene – Laimer, Seisald – Schmid, Baumgartner, Sabitzer – Gregoritsch. Rezerve : Polster, Pentz – Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Lorucz, Schopf. Selecționer : Ralf Rangnick.