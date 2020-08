Selly, desființat de Mădălin Voicu, după ce vloggerul și-a înscenat accidentul: ”Se crede Șelimbăr, trebuie să suporte toate consecințele”

View this post on Instagram

Un mail dat de un copil. Atat de simplu este sa faci un fake news. Atat de simplu este sa dezinformezi. Atat de simplu, o minciuna este transformata in adevar. In goana dupa rating, adevarul nu mai conteaza. Important este sa fie senzational. Stirile au devenit divertisment. Verificati orice informatie vedeti, indiferent unde o vedeti. Puneti-va mereu intrebari. Si uitati-va la vlogul meu de ieri daca inca nu ati apucat.

A post shared by SELLY (@selly) on Aug 21, 2020 at 5:23am PDT