Selly explică cum a ajuns Andrew Tate pe scenă la Beach Please: „Noi nu știam că va fi acolo”

Prezența lui Andrew Tate la Beach Please a fost apreciată de publicul tânăr, dar a stârnit și controverse. Astfel, Selly, coordonatorul festivalului, a fost nevoit să ofere câteva explicații.

Selly a spus cum a ajuns a Andrew Tate pe scenă la Beach Please

Faptul că Andrew Tate a urcat pe scenă la Beach Please alături de Fresh Montana a stârnit un val de controverse. Mulți i-au tras la răspundere pe organizatori că a ținut un discurs în fața a sute de tineri.

Totul s-a întâmplat la scurt timp după ce , pentru că a consumat droguri în timp ce era pe scenă, o altă situație care a scandalizat publicul.

Astfel, Andrei Șelaru a afirmat că nu a știut nici el că acest lucru se va întâmpla. Andrew Tate a fost invitatul artistului Fresh Montana la Beach Please, iar coordonatorii nu au cerut niciodată o listă în acest sens.

„Știți cum e, e ultima seară a festivalului și apar tot felul de persoane care încearcă să discrediteze ce facem noi aici. Legat de prezența lui Andrew Tate, acest personaj controversat, pe scenă cu French Montana.

Unu la mână, noi nu știam că va fi acolo. Pentru că nu cerem niciodată o listă nominală a invitaților pe care un artist îi are pe scenă. Nu cerem, pentru că nu este treaba noastră. Noi punem la dispoziție o platformă, o scenă pe care artistul vine și se exprimă liber”, a spus Selly

„Declarația făcută de artist pe scenă nu înseamnă că este poziția mea ca organizator”

Selly și-a dorit să sublinieze că el, ca organizator, nu trebuie și nu empatizează cu părerea celor care urcă pe scenă, inclusiv cu cea a lui Andrew Tate. Totodată, a menționat că „unele mesaje care sunt transmise pe scena festivalului sunt greșite”.

„Ce face artistul pe scenă nu înseamnă că eu, ca organizator, aprob. Declarația făcută de artist pe scenă nu înseamnă că este poziția mea ca organizator. Dacă un artist spune pe scenă că e ok să consumi droguri sau că e ok traficul de persoane sau cheamă o persoană cercetată într-un astfel de caz, care e sub cercetare penală, asta nu înseamnă ca eu ca organizator susțin chestia asta.

De asta eu și fac anumite lucruri. Cum a fost campania antidrog, pentru a încerca să balansez un pic situația. Pentru a încerca să spun că ce se întâmplă pe scenă este un act artistic asupra căruia eu nu am niciun control. Eu pot să fac o campanie prin care să vă descurajez pe voi să consumați chestii în care nu știți ce e în ele”, a mai spus Selly.