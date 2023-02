Selly împlinește 22 de ani! Care a fost momentul crucial din viața lui: ”Cel mai de preț cadou”

Selly își amintește cel mai frumos cadou primit de la părinții lui, o cameră video pe care și-o dorise enorm și care, din acea zi, i-a schimbat viața. La 17 ani primul milion de abonați Youtube, astăzi 3.200.000 de abonați.

Selly, la 22 de ani, despre momentul care i-a schimbat viața

Selly sau Andrei Șelaru, cunoscutul vlogger, cântăreț și actor, împlinește astăzi 22 de ani. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, Selly își aduce aminte ce emoții a trăit, la 17 ani, când i-a fost înmânat premiul de un milion de abonați Youtube și cum petrecea, în copilărie, alături de prietenii lui jucându-se pe Playstation.

Astăzi aflăm ce-și dorește cel mai mult de ziua lui celebrul vlogger, cum arată o zi din viața lui și aflăm ce cadou va primi de la iubita lui, Smaranda, femeia de care este nedespărțit de ceva timop.

De asemenea, Selly a povestit, în exclusivitate pentru ctitorii noștri, momentul care i-a schimbat viața. Moment care, deși parte îndepărtat, a avut loc nu cu foarte mult timp în urmă.

”Cel mai de preț cadou a fost prima camera video”

La mulți ani, Selly. Ce-ți dorești cel mai mult de ziua ta?

– Cel mai mult îmi doresc să fiu sănătos, să am putere de muncă și să am prietenii aproape. Dacă am lucrurile astea, restul sunt garantate, nu-mi doresc nimic altceva.

Cum îți petreceai ziua în copilărie? Ce cadouri primeai de la părinții tăi?

– De obicei chemam prieteni la mine acasă, mâncam tort, ne jucam pe Playstation, nimic special. Părinții mei mi-au făcut tot felul de cadouri, dar cel mai de preț cadou a fost prima camera video pe care ei mi-au luat-o. Era între 300 și 500 de lei parcă, m-am rugat foarte mult de ei și am fost cel mai fericit atunci când mi-au cumpărat-o. Și iată că, de la acest cadou, a ajuns să mi se schimbe complet viața.

Mama ta obișnuiește să-ți facă un tort preferat sau vreo mâncare de ziua ta?

– Mama mea are o rețetă de tort imbatabilă, pe care mi-o făcea an de an. Era un tort extraordinar de bun și da, mama mea este o bucătăreasă desăvârșită.

“Azi încerc să nu muncesc deloc”

Ai vreun tabiet pe care-l faci doar astăzi, de ziua ta?

– Încerc să mă deconectez, să fiu relaxat, încerc să nu muncesc deloc și să mă bucur de fiecare moment.

Cum petreci azi, cu familia, cu prietenii?

– Cu prietenii, am închiriat o locație spațioasă și vom face o petrecere pe cinste.

Cea mai frumoasă amintire: “Am primit și premiul de un milion de abonați”

Ai vreo amintire de ziua ta, vreo întâmplare care ți-a rămas în memorie?

– Cea mai memorabilă zi de naștere a mea a fost la 17 ani, pe care am organizat-o la Nuba cu foarte mulți invitați. Tot atunci am primit și premiul de un milion de abonați direct de la un reprezentant Youtube România și a fost memorabil pentru mine să primesc acel premiu pe scenă. Începea momentul cu 5Gang, creșterea mea accelerată și mă simțeam foarte bine. Făceam 17 ani înconjurat de prieteni, cu o carieră în față și știam deja că voi reuși. Aveam deja un million de abonați.

Ai vreo bănuiala ce cadou vei primi de la Smaranda?

– Probabil ceva vestimentar.

“Nu cred că sunt neapărat un exemplu”

Care este cea mai mare realizare a ta în acești 22 de ani pe care-i împlinești?

– Cea mai mare realizare a mea este că am reușit să strâng în jurul meu o comunitate de 3 milioane de oameni și am reușit să îi inspir în toți acești ani, să îi motivez să facă ceea ce iubesc ei și le place să facă. Nu cred că sunt neapărat un exemplu, dar o parte din activitatea mea este că am motivat foarte mulți oameni să își asume niște riscuri și să se dedice pasiunii lor, așa cum fac și eu.

“Mi-am luat o cameră nouă, de 2500 de lei”

Averea ta este estimată cam la un million de euro acum. Dar îți aduci aminte când ai câștigat primii bani și pe ce i-ai cheltuit?

– pe care i-am câștigat din Youtube i-am folosit ca să-mi iau o cameră video, una nouă, vreo 2500 de lei a costat, am putut să fac videoclipuri mult mai bune.

“Unii nu au curaj să-și urmeze pasiunea”

După părerea ta, ce lipsește acum industriei muzicale românești?

– 5Gang lipsește (râde). Nu sunt un expert în industria muzicală și nu mă pot pronunța, dar cred că mai mult că oricând, acum, oamenii care sunt la început de drum au șansa să devină vizibili mai repede. Și dacă e să le lipsească ceva acela este curajul de a-și urmă pasiunea și de a da lovitura în muzică. În rest nu cred că lipește ceva.

Selly: “Încet, încet rămânem fără oamenii care să fie în publicul nostru țintă”

Cum merge canalul de Youtube? Crește numărul abonaților?

– Crește și tot crește, 3.200.000, nu se oprește. Acum e mai greu să creștem decât atunci când aveam doar un million de abonați, pentru că încet, încet rămânem fără oamenii care să fie în publicul nostru țintă, dar suntem pe creștere. Având ‘La muncă’, ‘Minte-mă frumos’ atragem și un alt segment de public, peste 25 de ani.

Care este cel mai mare viciu al tău?

– Cafeaua, beau vreo 4, 5 cafele pe zi, ceea ce nu este deloc sănătos.

“Nu este o viață foarte palpitantă, nu călătoresc foarte mult”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Cred că lumea, atunci când se gândește la cum arată o zi obișnuită din viața mea, crede că e foarte interesantă. Este așa dar mare parte din viața mea este la birou, pe calculator, în Excel-uri, în bugete și discuții. Nu este o viață foarte palpitantă, nu călătoresc foarte mult, deci, privind din exterior, dacă nu ești pasionat așa cum sunt eu, s-ar putea să pară că am o viață chiar plictisitoare. Dar eu nu mă plictisesc, mă distrez în fiecare zi și tot ce fac îmi aduce împlinirea.