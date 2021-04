Selly, umilit public de Oana Zăvoranu! “El e miezul din dodoașcă, Muc cel Mic!”

Selly a fost umilit de Oana Zăvoranu, în cea mai recentă ediție a emisiunii pe care ea o are pe Youtube. Nu este pentru prima oară când faimosul vlogger este luat la rost de Oana, dar acum vedeta l-a “taxat” parcă mai dur decât a făcut-o în trecut.

Oana Zăvoranu l-a luat la rând și pe Selly, după ce l-a pus la zid și pe prietenul lui, Dorian Popa. Bruneta susține că nu reușește să îl asculte pe Selly mai mult de 10 secunde. De asemenea, i-a mai criticat și stilul vestimentar, acuzându-l că își cumpără haine fake.

Selly a fost umilit public de Oana Zăvoranu!

Chiar dacă vloggerul a declarat în mai multe rânduri că are încasări fabuloase din contracte, Zăvo îl pune și pe el în topul “mocangiștilor” din mediul online de la noi. Vedeta l-a pus la zid fără rușine, în vlogul postat astăzi, 28 aprilie 2021.

“Șelică e numai unul, el e miezul din dodoașcă! A început ca gamer, din câte știu. Eu mai mult de 10 secunde nu am putut să îl ascult. Pentru că făcea filmulețele astea pentru prostime, a început să prindă reclame. El e mare om de afaceri. Ce vârstă are, mă, băiețașul ăsta? Are o geacă Gucci, vă dați seama, din Dragon! Totul e Dragon, Turkish, China.

A început să devină interesant așa cu tot felul de mizerii, de provocări cretinoide și tâmpițele. Și-a dat seama că poate să devină mai cunoscut prin ceva scandal. A ajuns în atenția noastră prin scandaluri. Micul Muc s-a luat de conul Capatos, de care a zis că e expirat. Muc cel Mic a zis că e răsuflat.

Cum să îți permiți tu să zici asta? S-a umflat orezul în el și pentru că, de la prea multă bogăție, nu are și carne. Se umflă orezul din ardei în el și biscuiții și se vede un muc mai măricel. Ați văzut ce hotărât era el? A certat-o rău de tot pe doamna ministru. S-a certat și cu CTP-ul! E jurnalistul ăla supărat pe viață, dar… dincolo de faptul că e veșnic supărat, e un om inteligent.

Se găsește iar Muc cel Mic, după ce a mâncat după jos, el nu știe cine e CTP, zice că de el mă iau. E idolul la generația Pokemon. Dacă voiai să te ascunzi, te duceai la Muc în emisiune. (n.r. emisiunea lui Selly de la Prima TV) Își face și academie de vlogging, ce ai, măi? El e nebun rău, e un mocangiu”, a comentat Oana Zăvoranu, pe Youtube.

Cum l-a pus la zid Oana Zăvoranu și în trecut

Așa cum menționam mai sus, nu este pentru prima oară când Selly a intrat în vizorul Oanei. Fosta actriță de la Antena 1 nu s-a ferit nici în trecut să își spună părerea despre el, fără să se ferească de cuvintele grele.

„Dacă tineretul ascultă așa ceva… Selly trebuie să-și pună în primul rând dinți. Eu am văzut că cerșește cu unul care e plin de bube, din trupa lui. Băi, tineretul din ziua de azi, care sunteți muci, mai uitați-vă la ăia să își ia mașini. Ăștia sunt false vedete pentru că împuiază…

Asta nu înseamnă că te uiți la orice nebun care-și bagă bețe-n nas. Nu sunt pe hate, nu m-a ros pizma, că frumoasă sunt, bani am, sunt la casa mea, dar nu am cum să mă revolt să văd ce e considerată valoare la viața mea. Ce să zică un actor, un Bobonete?”, a comentat ea, în emisiunea lui Teo Trandafir.