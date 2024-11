Selmani, reacție virulentă după Petrolul – Dinamo 0-1. „Mi-a înjurat familia. A zis lucruri rasiste”

Dinamo a obținut o nouă victorie în Superliga României. și s-au apropiat de liderul Universitatea Cluj. La final, jucătorii lui Kopic au declarat că sunt extrem de mulțumiți de rezultat, iar Selmani a făcut niște dezvăluiri interesante.

Petrolul – Dinamo 0-1

Astrit Selmani a fost eroul celor de la Dinamo. Atacantul kosovar a marcat singurul gol al meciului, dintr-o pasă perfectă venită de la Milanov. Vârful “câinilor” a irosit însă și câteva șanse bune în repriza a doua.

Dinamo a arătat că știe să se apere. Prahovenii au străpuns cu greu zidul defensiv al bucureștenilor, iar după acest succes, lupta la titlu devine din ce în ce mai interesantă. “Câinii roșii” chiar au motive să spere la un succes istoric.

Selmani, acuzații incredibile pentru Huja: „Eu consider că ar trebui să fie suspendat câteva meciuri”

La finalul meciului, Astrit Selmani a explicat ce s-a întâmplat între el și Marian Huja. Cei doi jucători au avut un schimb de replici acid, iar Horațiu Feșnic i-a avertizat pe ambii cu cartonaș galben. Atacantul “câinilor” a vorbit și despre partida din Nations League.

„Mă simt minunat. Trebuia să mai înscriem măcar 4-5 goluri. Nu am văzut în viața mea atât de multe ocazii. Sunt 3 puncte extrem de importante. A fost un meci bun. Am jucat bine cu toții. Am avut un joc solid. Pare că a fost strâns, dar am fost mai buni pe teren. Sunt foarte fericit.

Știu că am ratat o ocazie uriașă. Am dat cu capul peste poartă. Mingea a fost ușor deviată de portar și mi-a venit puțin în spate. Mă bucur totuși că am câștigat. Huja mi-a înjurat familia la acea fază. A zis lucruri rasiste. Ce se întâmplă pe teren rămâne acolo, însă ce e în afara… Eu consider că ar trebui să fie suspendat câteva meciuri.

Și în seara asta, fanii au avut scandări similare. Vor să provoace. Nu e prima dată când mă întâlnesc cu așa ceva. Am văzut că România a câștigat la masa verde și s-a calificat în playoff. Nu îmi dau seama dacă a fost un lucru bun sau rău că conaționalii mei au ieșit de pe teren. Eu sunt convins că în tribune sunt și mulți oameni buni”, a explicat Selmani la finalul jocului.

Georgi Milanov: „M-am antrenat doar două zile cu echipa”

„Am meritat să câștigăm acest meci. A fost cea mai bună partidă pe care am jucat-o în deplasare. Sperăm ca în meciurile viitoare să fim mai prolifici în fața porții. A fost un adevărat derby și mă bucur pentru suporterii noștri.

Eu mereu dau totul pe teren. M-am antrenat doar două zile cu echipa. Suntem o echipă bună. Ne ajutăm unul pe altul. Clasamentul arată bine în acest moment, dar campionatul e unul foarte puternic. Suntem în primele 6 echipe și trebuie să o ținem tot așa. Mă simt ca acasă aici. Suntem cu toții împreună în asta”, a declarat Milanov după Petrolul – Dinamo 0-1.