Semifinală 100% românească la ITF Bodrum! Andreea Prisăcariu se va duela cu Irina Bara

Cele două jucătoare din România se vor întâlni pentru prima dată într-un meci oficial, ambele reușind să câștige trei meciuri consecutive pentru a ajunge în semifinalele turneului din Turcia.

Semifinală 100% românească la ITF Bodrum

Turneul ITF Bodrum aduce o semifinală 100% românească, după ce Irina Bara și să ajungă în primele patru cele mai bune jucătoare ale turneului din Turcia.

Andreea Prisăcariu s-a calificat în semifinală după ce a trecut de Amina Anshba (406 WTA), scor 2-6, 6-3, 7-6. De cealaltă parte, Irina Bara a trecut Daria Semenistaia (186 WTA), scor 2-6, 6-3, 7-6.

De-a lungul competiției, Andreea Prisăcariu a trecut de Diana Demidova și de Panna Udvardy, în timp ce Irina Bara a trecut de Rosa Vicens Mas și de Anastasia Kovaleva.

368 este locul pe care Andreea Prisăcariu îl ocupă în clasamentul WTA

223 este locul pe care Irina Bara îl ocupă în clasamentul WTA

„Muncesc mult pentru a avea calitate în tot ce fac!”

Într-un interviu acordat FANATIK, Andreea Prisăcariu a vorbit despre motivația sa și despre ceea ce încearcă să facă pentru a ajunge să fie în topul tenisului mondial:

„Muncesc foarte mult pentru a avea calitate în tot ceea ce fac. Cresc de la zi la zi. Mă dezvolt. Și am încredere în acest proces. Știu că pot. Dar, uneori, îți mai trebuie și un pic de noroc. Și susținere.

Poziționarea mea în teren vine natural. Am jocul în sânge. Mă pot considera și o jucătoare cu mână bună. Dar nu mă bazez pe asta”.

„Prioritățile mele sunt eu și ce îmi doresc să realizez în acest sport. Clasamentul va veni de la sine. Totul în viața mea se întâmplă într-un mod natural.

De la 4 ani am crescut în permanență cu pași mici. Este adevărat că n-am avut vreun salt excepțional ca alte jucătoare, nu am sărit etape. Dar mereu am urcat. Constantă și liniștită”, a mai spus Andreea Prisăcariu pentru FANATIK.