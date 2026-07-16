Record absolut! Câte milioane de români au văzut, la miezul nopţii, golul de 2-1 din semifinala CM Argentina – Anglia transmisă de Antena 1

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Spectacolul celei de-a doua semifinale de la Campionatul Mondial a fost savurat din plin de microbiştii români. Partida dintre Anglia şi Argentina, care a culminat cu remontada spectaculoasă reuşită de echipa lui Messi a bătut recordul de audienţă al competiţiei, fiind cel mai urmărit eveniment al serii la televiziunile din România.

Peste 1,1 milioane de români din segmentul comercial au privit în direct la thriller-ul Anglia-Argentina

Miza partidei şi tensiunea din teren au fost trăite cu sufletul la gură şi din faţa televizoarelor, iar Antena 1 s-a menţinut pe prima poziţie ȋn clasamentul audienţelor pentru a 35-a zi a competiţiei. De altfel, postul care transmite în exclusivitate în România meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal a înregistrat miercuri seară un record de audienţă, atât la nivelul cotei de piaţă, cât și al numărului de telespectatori și a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile.

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Pe intervalul orar 22.00-00.05, semifinala Anglia-Argentina transmisă în direct pe Antena 1 şi Antena Play a condus clasamentul audienţelor pe toate categoriile de public, ȋnregistrând un record de audienţă la acest turneu final, cu 61,5% cotă de piaţă și 17.2 puncte de rating la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Asta înseamnă că 1,18 milioane de persoane din această grupă de vârstă au asistat în direct din faţa . Diferenţa faţă de restul posturilor tv a fost uriaşă. Spre exemplu, Pro TV, postul clasat pe locul doi, a avut o cotă de piaţă de peste şase ori mai mică (10%) şi doar 2,8 puncte de rating, echivalentul a 180.000 de telespectatori.

Audienţe la nivelul publicului comercial, pe interbalul ora 22.00 – 00.05

Antena 1 61,5% cotă de piaţă 17,2 puncte de rating

Pro TV 10% cotă de piaţă 2,8 puncte de rating

Trei milioane de telespectatori în „minutul de aur”, când Argentina a marcat golul calificării în finala CM 2026

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde meciul de la Antena 1 a ȋnregistrat 52,3% cotă de piaţă și 17,1 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 8,1 % cota de piaţă și 2,6 puncte de rating. De asemenea, diferenţele de audienţă au fost semnificative și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 47,3% cotă de piaţă și 15 puncte de rating, în timp ce cota de piaţă a Pro TV a fost de 10.1%, iar punctele de rating 3,2.

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În minutul de aur, înregistrat chiar la miezul nopţii, aproape 3 milioane de telespectatori priveau cum , iar Argentinei prelua conducerea cu 2-1 şi i se deschidea drumul spre a doua finală consecutivă de la Cupa Mondială.

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Finala CM 2026, Spania-Argentina va fi în direct la Antena 1 duminică, de la ora 22.00

De remarcat însă că Antena 1 a condus topul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 3,1 puncte de rating și 30,9% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 9,5 puncte de rating și 41.5% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Marea finală a CM 2026 le va aduce faţă ȋn faţă pe Argentina și Spania, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, duminică, de la 22.00, ȋn vreme ce Anglia şi Franţa se vor întâlni în finala mică, sâmbătă la miezul nopţii.