Semifinala Vocea României Live. Emoții în echipa lui Smiley: Robert Lukian sau Andra Argișanu? “Am trecut prin perioade grele” Exclusiv

Semifinala LIVE Vocea României din această seară, de la Pro Tv, va fi una cu mult spectacol, emoție și tensiune. Dintre cei 8 concurenți, doar 4 vor merge mai departe, în finala din 20 decembrie. Cei de acasă vor decide, prin vot, care din cei 4 vor merge mai departe.

În emisiune au mai rămas Aura Șova și Shahin Dehghani, din echipa Tudor Chirilă, Narcisa Badea și Oleg Spînu , din echipa Irina Rimes, Raluca Moldoveanu și Colin Doljescu, , Andra Argișanu și Robert Lukian, din echipa Smiley.

Semifinala LIVE Vocea României. Robert Lukian vs Andra Argișanu. Cine merge în finală?

Reporterii FANATIK au stat de vorbă cu cei doi concurenți din echipa lui Smiley și au aflat ce pregătesc pentru semifinala Vocea României, de astăzi.

Cum a fost experiența primului LIVE?

Robert Lukian: Cu foarte multe emoții, cred că este o perioadă încărcată, în care se întâmplă multe lucruri emoționante. Depinde totul doar de cei de acasă și te gândești să ajungi până la ei.

Andra Argișanu: În primul LIVE am avut emoții mari, chiar am rămas șocată de rezultat. Mă bucur că am trăit momentul și m-am bucurat enorm de mult că .

Ce ne pregătești pentru semifinala LIVE de vinerea aceasta?

Robert Lukian: Pregătesc o piesă cu emoții pe care o cânt pentru pentru cei care stau acasă pentru că fără ei nu aș fi ajuns unde sunt astăzi. Publicul este foarte important pentru noi, artiștii și este important să le și oferi ceva, iar piesa asta este pentru ei.

Andra Argișanu: “Am ales o piesă foarte sensibilă cu un mesaj foarte important”

Andra Argișanu: Pentru semifinala Live am pregătit un moment emoționant, din punctul meu de vedere. Am ales o piesă foarte sensibilă cu un mesaj foarte important. Eu am trecut prin perioade grele, de bullying, așa încât pot transmite mesajul acesta cu o mai mare lejeritate. Mesajul piesei este să nu judeci pe nimeni și fiecare e special în felul lui de a fi.

Ce mesaj ai pentru cei de acasă care te-au votat și cât de mult contează susținerea lor pentru tine?

Robert Lukian: Cred că le-am spus și pe social media – vă iubesc cu toată inima, m-ați dus până aici și susținerea voastră este de neprețuit.

Andra Argișanu: Vreau să le transmit mulțumiri celor de acasă, deoarece m-au ajutat să îmi urmez visul meu de a cânta pe această scenă. De mic copil am știut că muzica e pasiunea mea și vreau să lupt pentru a ajunge cât mai departe. Sper ca cei de acasa să asculte cu mare atenție mesajul piesei pe care am ales-o și sper să le transmit cât mai bine emoția mea de a fi pe o scenă ca și aceasta.

Ce ți-a spus antrenorul după ce ai trecut în semifinală?

Robert Lukian: A fost foarte bucuros – te bucuri mult de emoțiile pe care le ai și că ai trecut mai departe. Dar realizezi că vine semifinala într-o săptămână și nu ai timp să te gândești așa mult. Te bucur atunci și, apoi, gata, începe munca. Deja discutam despre ce vom cânta săptămâna aceasta.

“Smiley m-a susținut și m-a ajutat să am puterea de a lupta pentru visul meu”

Andra Argișanu: Smiley m-a felicitat pentru realizarea mea de a ajunge până în semifinală. Apreciez susținerea lui, atât ca om, cât și ca antrenor. El m-a susținut și m-a ajutat să am puterea de a lupta pentru visul meu.

Cine te susține, dintre apropiați, cel mai mult în perioada asta?

Robert Lukian: Mama, tata și sora mea – vorbesc cu ei în fiecare zi. Sunt în Suedia, dar le-am zis să nu vină aici pentru că îmi dau și mai multe emoții.

Andra Argișanu: În perioada aceasta, sincer, nu am susținerea decât a familiei mele. Abia acum am văzut și eu cine îmi este și cine nu îmi este alături, atât la bine, cât și la rău. Am rămas dezamagită în privința unor persoane, dar sunt conștientă că îmi e de ajuns să îi am pe ai mei alături de mine și sunt recunoscătoare pentru asta.