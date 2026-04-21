Semifinale Cupa Italiei: Inter – Como, live video în retur. Cristi Chivu și Cesc Fabregas, duel cu calificarea pe masă

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, va da piept cu Como în semifinalele Cupei Italiei. Turul a reprezentat o remiză albă, astfel că biletul pentru accederea în marea finală se va obține abia după retur. „Nerazzurrii” speră să obțină un rezultat care să îi țină în cursă pentru încă un trofeu, pe lângă campionat. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate detaliile importante despre acest meci.

Inter – Como, duel de foc în returul semifinalelor Cupei Italiei. Cristi Chivu și Cesc Fabregas se luptă pentru un loc în finală

Un nou duel între Cristi Chivu și Cesc Fabregas în acest sezon. cele două formații s-au întâlnit cel mai recent în returul din campionat. , într-un meci cu adevărat „nebun” în cadrul etapei 32 din Serie A, chiar de Paștele ortodox. De data aceasta miza este uriașă: un loc în marea finală a Cupei Italiei. Rămâne de văzut cine va da lovitura marți, 21 aprilie, de la 22:00 și va lupta ulterior pentru prestigiosul trofeu.

Unde se vede la TV Inter – Como, manșa retur a semifinalelor Cupei Italiei

Duelul de marți seară dintre Inter și Como va fi transmis în România pe platforma de streaming Voyo, de la ora 22:00. Iubitorii fotbalului italian pot vedea toate meciurile din această competiție dacă își fac un cont pe aplicația trustului Pro TV,

Istoricul meciurilor Inter – Como. Statistică oficială

Din ultimele 5 întâlniri directe, Inter s-a impus de fiecare dată, cu excepția turului semifinalelor Cupei Italiei din acest an, când scorul înregistrat a fost 0-0. Iată scorurile bifate de cele două:

Como – Inter 3-4 (12 aprilie 2025)

Inter – Como 0-0 (3 martie 2025)

Inter – Como 4-0 (6 decembrie 2025)

Como – Inter 0-2 (23 mai 2025)

Inter – Como 2-0 (23 decembrie 2024)

Cote pariuri pentru Inter – Como, din returul semifinalelor Cupei Italiei

„Favorită” să se impună, potrivit caselor de pariuri, este Inter. Trupa lui Cristi Chivu are o cotă de 1.80 la victorie, în timp ce Como are o cotă de 4.45 pentru un eventual succes. O remiză în timpul regulamentar a primit cota de 3.70. Golurile aduc și ele cote interesante: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.74, „peste 1.5 goluri” – cotă 1.25.

Live Blog: Urmărește în timp real Inter – Como, returul semifinalelor Cupei Italiei

