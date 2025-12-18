Semifinale Supercupa Italiei, LIVE VIDEO. Toate meciurile live, scoruri finale, și programul competiției. Când joacă Interul lui Chivu

ADVERTISEMENT

Finalul anului 2025 vine cu o nouă ediție din Supercupa Italiei. Patru dintre cele mai puternice echipe din Serie A vor disputa primul mare trofeu al sezonului intern. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile.

Live video Supercupa Italiei. Semifinalele Napoli – AC Milan și Bologna – Inter se joacă joi și vineri, de la 21:00

Din 2023, la Supercupa Italiei iau parte patru echipe, în loc de două, cum era formatul clasic: campioana en titre, vicecampioana, câştigătoarea și finalista Cupei Italiei. Ediţia din 2025 le va aduce față în față pe Napoli, Inter Milano, Bologna şi AC Milan.

ADVERTISEMENT

Este cea de-a treia ediție a Supercupei Italiei care se joacă în acest format, cu semifinale și finală. Anul trecut, turneul s-a disputat la Riad, între 2 și 6 ianuarie, iar câștigătoarea a fost AC Milan, după De data aceasta, s-a optat ca luna decembrie să fie aleasă, din nou, ca perioadă de desfășurare a competiției.

Per total, au existat 38 de ediții ale Supercupei, iar cea mai de succes echipă este Juventus, care și-a adjudecat trofeul de nouă ori. Inter și AC Milan l-a cucerit de opt ori. Napoli are două astfel de trofee în palmares, în timp ce Bologna, , nu are niciunul.

ADVERTISEMENT

Cum au ajuns Napoli, AC Milan, Inter și Bologna să își dispute Supercupa Italiei

Situația din campionat a celor patru combatante pentru Supercupă este foarte interesantă. AC Milan și Napoli ocupă primele două poziții, ambele cu 31 de puncte. Interul lui Chivu se află pe 3, cu 30 de puncte, iar Bologna ocupă locul 5, cu 25 de puncte. Pentru a juca în turneul de patru pentru Supercupa, echipele au îndeplinit următoarele criterii:

ADVERTISEMENT

Napoli – a câștigat titlul de campioană a Italiei în 2025

Bologna – a câștigat Cupa Italiei 2025

Inter – a încheiat pe locul 2 în Serie A, în 2025

AC Milan – a disputat finala Cupei Italiei 2025

S-au stabilit, de asemenea, și sumele cu care vor fi recompensate participantele Supercupei Italiei. Cele două grupări învinse în semifinale vor primi câte 2.4 milioane de euro, în timp ce finalista va încasa 6.7 milioane.

Conform , câștigătoarea se va umple de bani. Aceasta ar urma să încaseze un premiu de 9.5 milioane de euro, cu posibilitatea de a mai primi încă un milion și jumătate. Această sumă extra ar fi acordată pentru disputarea unui meci amical contra câștigătoarei din Supercupa Arabiei Saudite. Astfel, premiul total s-ar ridica la 11 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Unde se televizează Napoli – AC Milan și Bologna – Inter și finala Supercupei Italiei

Meciurile din Supercupa Italiei nu vor fi transmise la televizor în România, însă vor putea fi urmărite pe platforma VOYO.ro. Acolo se vor vedea cele două semifinale, dar și finala care va stabili câștigătoarea trofeului. Iată programul complet:

Joi, 18 decembrie 2025

Ora 21:00: Napoli – AC Milan

Vineri, 19 decembrie 2025

Ora 21:00: Bologna – Inter

Luni, 22 decembrie 2025

Marea finală

FANATIK.ro te ajută să afli totul despre meciurile disputate în Arabia Saudită, iar aici vei găsi toate cele trei partide în format LIVE TEXT. Cele patru echipe care se vor lupta pentru trofeu nu au fost programate în runda a 16-a din Serie A, care se va disputa în weekend-ul 20-21 decembrie. Ele vor reveni la treabă, pe plan intern, în intervalul 27-29 decembrie.

Cotele la pariuri pentru meciurile din Supercupa Italiei

Pariorii pot da lovitura cu cele 4 meciuri din Supercupa Italiei. Cotele pentru câștigarea competiției sunt, de asemenea, foarte interesante. Iată ce șanse au fiecare dintre cele 4 echipe:

Inter – cotă 2.30

Napoli – cotă 3.50

AC Milan – cotă 4.50

Bologna – cotă 6.50

Vezi live video Napoli – AC Milan, Bologna – Inter și finala Supercupei Italiei

Este important de știut și că cele patru formații nu vor avea jucători suspendați pentru semifinale, deoarece nu se iau în considerare pedepsele din campionatul intern. Pe de altă parte, dacă jucătorii primesc cartonașe galbene sau roșii, acestea vor fi luate în considerare însă în Serie A.

FANATIK.ro te ține la curent cu toate reacțiile actorilor principali, înaintea și după finalul partidei. Vezi ce au declarat jucătorii și antrenorii formațiilor implicate, totul la doar un click distanță!