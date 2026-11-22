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Una dintre semifinaliste turneului de tenis Wimbledon a ajuns în lumina reflectoarelor, însă nu legat de carieră. Marta Kostyuk a făcut ravagii cu o ținută răvășitoare cu care și-a făcut apariția în concediul petrecut în Costa Rica.

Tenismena care a primit complimente datorită unei rochii elegante

Marta Kostyuk (24 ani) Liderul mondial s-a retras din competiția de la Indian Wells din cauza unei accidentări. Astfel, nu a putut juca împotriva Arynei Sabalenka (28 ani), cu care s-a mai confruntat și în trecut. Finala de la US Open este cea mai notabilă în acest sens.

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Bielorusa și-a pierdut cumpătul după ce a pierdut în fața ucrainencei. În schimb, conaționala sa Afaceristul Alexandru Țiriac a fost extrem de revoltat de una dintre afirmațiile făcute de jucătoare, în ceea ce privește războiul dintre Rusia și Ucraina. A spus că declarația ei este „idioată”.

După toate aceste neplăceri semifinalista de la Wimbledon a decis să ia o pauză. A plecat în vacanță, iar acum se bucură de peisajele însorite din Costa Rica. Pentru că a renunțat la terenul de joc și-a schimbat și stilul vestimentar, ținutele sale fiind adaptate destinației în care se află, dar și a temperaturilor destul de ridicate.

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Astfel, a reușit să stârnească un interes major în rândul celor care o urmăresc în mediul online. A atras atenția asupra sa cu o rochie albă, scurtă și foarte elegantă. Ținuta i-a acoperit mâinile cu mânecile sale lungi, în schimb i-a lăsat la vedere picioarele. Un alt detaliu evidențiat de acest outfit s-a observat în zona bustului. Decolteul larg, în forma literei V, îndreptat ușor spre abdomen i-a făcut pe mulți să reacționeze. Marta Kostyuk a primit complimente chiar și de la celelalte jucătoare de tenis din circuit. Eva Lys (24 ani) este cea care i-a lăsat un comentariu complet neașteptat. „M-ai lăsat cu gura căscată”, i-a scris tenismena, în dreptul pozei încărcate pe pagina oficială de Instagram. „Te iubesc”, a fost răspunsul ucrainencei, care a dat de înțeles că a amuzat-o remarca sa.

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Cel mai bun an pentru semifinalista de la Wimbledon

Rochia lejeră, complet albă, a făcut-o pe Marta Kostyuk să fie în lumina reflectoarelor pentru că nu a purtat nimic pe sub ea. Jucătoarea a asortat ținuta cu două coliere delicate, aproape de baza gâtului. De asemenea, în imagini se vede și un inel în jurul degetului arătător drept. Fotografiile pline de farmec o arată cu părul desfăcut, pe umeri, pozele fiind realizate la apus de soare. Lumina blândă apare foarte frumos pe chipul tenismenei care are parte de o perioadă bună în carieră. De la începutul anului și până acum a obținut cele mai bune locuri, ajungând în semifinale atât la French Open, cât și la Wimbledon. Frumoasa sportivă a cucerit anul acesta inclusiv al treilea trofeu din parcursul profesional.

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Aceasta a obținut primul titlu WTA 1000 la Madrid Open, însă la Turneul Campioanelor 2026 a fost învinsă de Coco Gauff cu 6-4, 7-5, după o oră și 33 de minute de joc. În cele din urmă și-a încheiat parcursul în competiție cu 3 înfrângeri, anterior pierzând și cu Linda Noskova (2-6, 4-6) și Jessica Pegula (2-6, 5-7).

Cu toate acestea, Marta Kostyuk a reușit să se detașeze și să profite de timpul liber pentru a-și încărca bateriile. Stă departe zilele acestea de agitația și stresul de pe terenul de tenis. Prin urmare, înainte de finalul sezonului are parte de o binemeritată odihnă.

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