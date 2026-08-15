Semn bun pentru Universitatea Craiova? Ce a făcut Ararat Armenia înaintea duelului din Europa League

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Ararat Armenia s-a impus în cea mai recentă partidă cu 2-0 contra celor de la Van, pe teren propriu. Mai mult, cei de la Ararat au ratat o lovitură de la 11 metri, detaliu pe care Universitatea Craiova l-ar putea specula în perspectiva „dublei” eliminatorii din play-off-ul UEFA Europa League. Ararat Armenia a ajuns în play-off-ul celei de-a doua competiții europene după ce a fost eliminată de Celje în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.

Ararat Armenia a bifat a 3-a victorie în campionat din 3 meciuri, deși a ratat un penalty

În partida cu Van, Ararat a deschis scorul în minutul 47 prin Alioune Ndour, în timp ce Arayik Eloyan a stabilit scorul final, 2-0, în minutul 89. Ararat Armenia este lider în prima ligă din campionatul Armeniei cu 9 puncte în trei meciuri, în timp ce Universitatea Craiova este pe locul 7 cu 6 puncte după primele 4 etape.

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Manșa tur a play-off-ului Europa League dintre Universitatea Craiova și Ararat se va disputa joi, 20 august, de la ora 20:00. Returul a fost programat o săptămână mai târziu, de la ora 19:00, în Armenia. Cine câștigă această „dublă” va juca în faza principală a Europa League, în timp ce pierzătorul se va mulțumi cu grupele Conference League.

și nu este un adversar străin formațiilor din Superliga. Sezonul trecut, Universitatea Cluj a fost eliminată de Armenia în turul al doilea preliminar din Conference League, însă în acel moment

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Universitatea Craiova a ajuns aici după ce a trecut de finlandezii de la KuPS, cu o victorie 2-1 pe „Ion Oblemenco”, însă prestația oltenilor a fost departe de așteptări. Chiar și așa, semnalul transmis de conducători, jucători și antrenor e că echipa și-a îndeplinit deja obiectivul, calificarea în grupele Conference League, astfel că ce va urma e un simplu „bonus”.

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Universitatea Craiova va încasa 4 milioane până în acest moment, pentru parcursul european

Universitatea Craiova va primi momentan de la UEFA aproximativ 4 milioane de euro pentru parcursul european de până acum, însă cu siguranță o calificare în grupele Europa League poate să le aducă oltenilor peste 10 milioane de euro în plus în conturi.

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Asta, în condițiile în care rețeta financiară pentru televiziuni, pe lângă vânzarea de bilete, își va face simțită prezența. Mai mult, jucătorii au șansa să arate ce pot la cel mai înalt nivel, să-și crească automat cota și să prindă un transfer în străinătate. O situație de tip win-win atât pentru fotbaliști, cât și pentru club.