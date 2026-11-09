Semn rău pentru FCSB! Coincidență incredibilă cu sezonul în care a ratat play-off-ul. Cifre aproape identice

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Scenariu sumbru pentru FCSB la finalul turului sezonului regulat. Roș-albaștrii sunt într-o situație ingrată. După 15 etape, echipa lui Laurențiu Reghecampf se află pe locul 8, cu 21 de puncte, la 12 lungimi de liderul Universitatea Craiova. O comparație cu stagiunea precedentă scoate la iveală o coincidență care ar putea reprezenta un semnal de alarmă în lupta pentru calificarea în play-off-ul SuperLigii.

FCSB, trasă la indigo! Cifre aproape identice cu sezonul în care a ratat play-off-ul

Istoria le dă fiori celor de la FCSB. Echipa lui Laurențiu Reghecampf este din nou într-o situație ingrată în SuperLiga, iar statistica înregistrată la finalul primelor 15 etape par desprinse dintr-un scenariu deja cunoscut. , pe Arena Națională, a lăsat clubul lui Gigi Becali pe locul 8 în clasament, cu numai doar 21 de puncte, la trei lungimi de play-off.

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Dincolo de locul în clasament, statistica oferă un detaliu cu adevărat incredibil. FCSB are exact același bilanț după 15 meciuri precum în sezonul 2025-2026, când a ratat calificarea în play-off, pentru prima dată în istorie de când SuperLiga se joacă după acest format.

iar din etapa a 11-a sunt antrenați de Laurențiu Reghecampf. În turul sezonului regulat, FCSB a obținut 6 victorii, 3 remize și a suferit 6 înfrângeri.

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Exact aceleași cifre apăreau în dreptul echipei și în urmă cu un an, când pe bancă încă stătea Elias Charalambous. Singura diferență vine din dreptul golaverajului. Dacă în stagiunea precedentă FCSB marcase 21 de goluri și primise 19, în actuala ediție a SuperLigii are 20 de reușite și 21 de goluri încasate.

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Parcursul FCSB-ului după primele 15 etape din ultimele două sezoane

2026-2027 : locul 8, 6 victorii, 3 remize, 6 înfrângeri, golaveraj 20-21, 21 de puncte

2025-2026 : locul 8, 6 victorii, 3 remize, 6 înfrângeri, golaveraj 21-19, 21 de puncte

Precedentul care îi dă fiori lui Gigi Becali. Sezonul trecut, FCSB a jucat în play-out

Stagiunea trecută, după un tur de campionat cu multe rezultate dezamăgitoare, FCSB a încercat să recupereze terenul pierdut în a doua parte a sezonului regulat. Roș-albaștrii au dat semne de revenire, dar nu suficiente pentru a evita play-out-ul. După cele 30 de etape, roș-albaștrii s-au găsit pe locul 7, cu 46 de puncte, cu patru mai puține decât FC Argeș, echipa care a prins ultima poziție disponibilă în play-off.

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Contraperformanța înregistrată de FCSB a fost una de-a dreptul șocantă. A fost prima dată în istoria de 10 ani în care clubul lui Gigi Becali joacă în play-out și nu în play-off, mai ales că roș-albaștrii veneau după două titluri consecutive. Acum, după ce s-a scurs jumătate din sezonul regulat, scenariul amenință să se repete. Echipa lui Reghecampf are tot 21 de puncte și același bilanț, de 6 eșecuri, și aceeași poziție în clasament, locul 8.

Spre deosebire de sezonul trecut, golaverajul este acum negativ, un indiciu că Gigi Becali are motive să se teamă că echipa sa s-ar putea face de râs și în stagiunea 2026-2027.

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Reghecampf mai are 15 etape pentru a evita o nouă rușine

Există însă și o veste bună pentru Reghe & Co. În acest moment, FCSB încă are șanse importante de a întoarce situația în favoarea ei. La jumătatea sezonului regulat, diferența față de Farul, ocupanta locului 6, este de numai trei puncte. Între cele două formații se află și Corvinul Hunedoara, nou-promovata având un punct mai mult decât roș-albaștrii.