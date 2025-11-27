Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să cotropim”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (60 de ani) nu debordează de optimism înainte de Turcia – România. Cele două selecționate se vor întâlni pe 26 martie în semifinala barajului de calificare la FIFA World Cup 2026.

Mihai Stoica e pesimist înainte de Turcia – România

Turcia – România, semifinala barajului de calificare la CM 2026, este programată joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00. Învingătoarea acestui duel va da piept în

ADVERTISEMENT

„Problema e în felul următor. E o premieră pentru noi. Acolo va fi război. Noi războaiele cu turcii le-am câștigat pe teren propriu. Că noi așteptam să fim cotropiți. Acum trebuie să cotropim. Știm să cotropim? Noi niște iscoade am trimis. Una e foarte pricepută. Ianis a cam dat niște goluri pe acolo de i-a lăsat mască. Denis Drăguș și cu Mihăilă sunt la marginea pădurii.

Doar că sunt mult mai buni decât noi. Noi acolo trebuie să facem o mare minune. O minune cred că suntem în stare să facem. Am bătut cu multă șansă Austria. Turcia e mult mai bună Austria, care e foarte modestă. Deși, nu cu mult timp în urmă, am văzut Austria spulberând Norvegia.

ADVERTISEMENT

Doar că în martie nu se știe ce se va întâmpla. Nu știm cum vom fi noi, cum vor fi ei. Orice se poate întâmpla dar sunt favoriți turcii. Joacă acasă. Să se întâmple ceva, să avem un convertor de energie, pe care trebuie să îl asambleze Mircea Lucescu și să transforme vibrația negativă din tribune, pentru că va fi un vacarm de nedescris, să îl transforme într-o energie care să ne poarte spre poarta otomană. Doar că e greu de crezut. Dar nu se știe”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cine este cel mai periculos jucător al Turciei

a vorbit la superlativ despre căpitanul Turciei, Hakan Calhanoglu.

„Nu mi se par deloc balcanici. Au jucători care nu renunță. Au o generație foarte bună de data asta.Poate cel mai important om din vestiar nu e Montella, e Calhanoglu. Hakan e cel care are cea mai importantă voce în vestiarul ăla. E un băiat foarte deștept. Niciodată cât e Hakan în vestiarul unei echipe, nu o să poți să îi duci cu zăhărelul. Hakan e un lider înnăscut. E liderul lui Inter! Este un fotbalist genial și un om de foarte mare calitate”, a adăugat Meme Stoica.

ADVERTISEMENT

Ce echipă va trimite în teren Mircea Lucescu în Turcia – România

Mihai Stoica îi așteaptă în primul „11” pentru semifinala cu Turcia pe Nicolae Stanciu și pe Radu Drăgușin. Cei doi se regăsesc în Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – M. Marin, Stanciu, Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă.

„Ianis nu pare influențat de public sau de ce scriu unii. El mi s-a părut foarte degajat de câte ori l-am văzut la națională. Nu poți scoate din context o singură partidă și să spui că a jucat slab în Bosnia. Se poate întâmpla. Ia meciurile jucate de el la națională, tot timpul a lăsat urme la echipa națională. Va fi Stanciu sau nu? Pentru mine rămâne un jucător extrem de important al echipei naționale.

Stanciu e un jucător excepețional, dar să vedem dacă joacă. Dar important e să joace Drăgușin. Drăgușin, dacă rămâne la Tottenham, e foarte complicat să joace în fața lui Romero și van de Ven. Trebuie să aibă ritm de joc. Una e să te antrenezi chiar și medical 100% și alta să joci”, a conchis președintele C.A. de la FCSB.