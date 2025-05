Semnal de alarmă înainte de turul doi: „Un președinte nu are putere executivă, dar poate arunca țara în haos”

Invitați la Testul Puterii cu Denise Rifai, economistul Iancu Guda și președintele Confederației Patronale Concordia Radu Burnete, au vorbit despre pericolele la care este expusă România și trag un semnal de alarmă înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale.

Semnal de alarmă înainte de turul doi, ce spun experții despre planul lui Simion

Rugați să explice dacă este posibil ca afirmațiile candidatului George Simion la președinția țării referitoare la prin vânzarea de lichidități pentru a deprecia moneda națională, Iancu Guda a spus că nu se pune problema unor astfel de practici din partea Băncii Naționale.

„Adevărul e următorul. BNR reacționează nu intervine. Cauza este problema. De ce au plecat investitorii din România cu banii? Și asta vine din neîncredere. De ce n-au cu o săptămână înainte? De ce n-au plecat în februarie sau anul trecut? Păi anul trecut am văzut senatori și mesaje de la AUR că de fapt retragerea investitorilor este cauzată de deficitele acumulate din spate. Păi și în 2024 am avut deficit de 8,6%, 152 de miliarde de lei.

Se știa. De ce n-au plecat în 2024? Pentru că România transmitea încredere cu aceste deficite. Pentru că niciodată n-a venit să spună naționalizăm 51% din companii străine care asigură două milioane de locuri de muncă, trei milioane de pensii”, susține economistul Iancu Guda la , unde emisiunea Testul Puterii poate fi vizionată în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18.00, în direct.

În ceea ce privește intenția de naționalizare a unor mari companii expusă de George Simion, experții au explicat de ce acest lucru ar dăuna economic țării noastre și de ce investitorii continuă să plece cu sume importante de aici.

„Ni-l propune pe Călin Georgescu premier. Și după primul tur de anul trecut am avut aceeași mișcare pe piețe. Vedem două rezultate similare care au consecințe similare. Eu cred că putem trage niște concluzii. La domnul Călin Georgescu ne putem uita la ce a propus de-a lungul timpului și asta nu poate să nu-ți ridice puțin părul pe spinare”, a venit și răspunsul lui Radu Burnei, președinte Concordia.

Ce s-ar întâmpla dacă ar fi pus premier Călin Georgescu

Discuția de la Testul Puterii cu Denise Rifai a trecut la . Iancu Guda a spus de ce este foarte necesar să avem un președinte care să propună un prim-ministru care să nu afecteze dezvoltarea țării.

„De ce e atât de important președintele dacă nu are putere executivă? Păi, indirect are, pentru că numește premierul, dacă Parlamentul și nu îl susține printr-o majoritate parlamentară să facă un guvern sau poate să fie un guvern minoritar susținut de Parlament, se poate încăpățâna președintele și a doua oră și a treia oră are dreptul să dizolve Parlamentul, aruncă țara în haos și apoi face referendum și pe acest val de manipulare și de inducere în eroare a populației, spunându-le că se vor îmbogăți cu deficite de unde și mai mari, că România este țara cu cea mai mare deficit din Uniunea Europeană, și le promite la toți scădere de taxe și scădere de deficit.

Este imposibil, apa și ulei. Și apoi pe acest mesaj poate să manipuleze mai departe poporul și să dizolve Parlamentul, ceea ce este haos pentru că s-ar decredibiliza complet România și să impună un guvern ultranaționalist care să vină și să naționalizeze 51% companii străine. Și uite așa ne da afară din Uniunea Europeană. Nu mai trebuie să facă referendum, să cheme poporul ieșim din Uniunea Europeană sau nu”, a mai declarat expertul financiar.

Iancu Guda a afirmat, de asemenea, că George Simion are interese față de țara condusă de Vladimir Putin: „Dacă are interese rusești, normal că îi convine. Că asta are interese, Simion, să distrugă țara asta pentru că reprezintă interesele rusești din România. E un fals patriot”.