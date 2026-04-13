Semnal de alarmă la Rapid înainte de meciul cu FC Argeș: „Avem 3 probleme!”. Pe cine nu poate conta Costel Gâlcă

ADVERTISEMENT

Rapid primește vizita lui FC Argeș luni, 13 aprilie, de la 18:30. Meciul va conta în cadrul etapei a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Costel Gâlcă (54 de ani) a prefațat această partidă în cadrul unei conferințe de presă. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat antrenorul giuleștenilor, dar și fundașul Andrei Borza (20 de ani).

Costel Gâlcă a spus numele jucătorilor pe care Rapid nu poate conta la meciul cu FC Argeș

Rapid vrea să își ia revanșa după ultimele rezultate, în special după . Giuleștenii vor juca acum tot pe teren propriu, împotriva altei revelații, FC Argeș. Costel Gâlcă a spus că se așteaptă la o partidă contra unui adversar dificil, dezvăluind și că Leo Bolgado, Cătălin Vulturar și Gabi Gheorghe nu vor putea evolua în acest meci.

ADVERTISEMENT

„Ne așteptă un meci cu o echipă care are agresivitate, care verticalizează, care a demonstrat că se poate bate cu oricine din play-off, o echipă harnică, disciplinată și organizată. Suntem mult mai bine. Prima și a doua zi după meciul cu U Cluj am fost puțin mai căzuți, dar trebuie să ne gândim la meciul următor, e important să revenim, să câștigăm acest meci, e important să câștigăm.

Cu toate că , important e să putem să luptăm pentru primele poziții. Avem 3 probleme: Bolgado, Vulturar, Gabi Gheorghe. Era important ca la fiecare meci să scoatem puncte și să stăm acolo, sus. Kader Keita se antrenează deocamdată. Nu pot să spun cum e până nu o să joace. Se antrenează destul de bine”, a spus Costel Gâlcă, la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Andrei Borza nu o subestimează pe FC Argeș

Andrei Borza a vorbit și el în cadrul conferinței de presă premergătoare jocului cu FC Argeș. Tânărul fundaș lateral stânga nu îi subestimează pe piteșteni, despre care a spus că au meritat să fie prezenți în actuala ediție de play-off.

ADVERTISEMENT

„Argeș este o echipă care a demonstrat că merită să fie în play-off. E o echipă care a luptat meci de meci să ajungă aici. Vrea să facă o performanță nemaivăzută în Superliga. Venim după două meciuri cu două echipe foarte bune”, a spus, printre altele, și Andrei Borza.

ADVERTISEMENT