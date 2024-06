Semnal de alarmă pentru Edi Iordănescu direct din cantonamentul Slovaciei înainte de meciul cu România de la EURO 2024: „Nimeni nu joacă la egal!”

pentru ambele formații cu vedere la calificarea în faza „optimilor” de finală ale Campionatului European din Germania. Edi Iordănescu a primit un semnal de alarmă chiar din cantonamentul adversarei.

Semnal de alarmă pentru Edi Iorădnescu direct din cantonamentul Slovaciei înainte de meciul cu România de la EURO 2024

Pavol Farkas, translatorul selecționerului Slovaciei, a acordat un interviu pentru presa din România unde a vorbit despre meciul de miercuri seară, de la ora 19:00, meci care se poate dovedi decisiv pentru calificarea în faza „optimilor” de finală.

ADVERTISEMENT

„Atmosfera este bună, am reușit un joc senzațional cu Belgia, după aceea am făcut un meci bun și cu Ucraina, însă nu am putut obține un punct. Miercuri va fi o partidă importantă pentru naționala noastră.

Noi pregătim echipa pentru meci, nu vorbim așa. Noi vrem să atacăm partida precum împotriva Belgiei și Ucraina (n.r. – 1-0 și 1-2). Nu facem calcule. Noi știm forța României, dar știm și cât suntem noi de buni.

ADVERTISEMENT

Avem echipă bună, cu jucători din campionate importante. Sperăm la un joc de calitate contra României. Toate echipele au câteva puncte slabe. În acest moment sperăm doar să reușim un meci de mare intensitate, să câștigăm și să mergem înainte”, a declarat translatorul pentru .

„Nimeni nu joacă la egal!”

Farkas a avut și un semnal de alarmă pentru când a declarat că nimeni din echipa Slovaciei nu se gândește la un rezultat egal în meciul cu România de la EURO 2024.

ADVERTISEMENT

„Vrem să avansăm cât mai mult posibil, să facem un joc bun miercuri. Și, dacă jucăm bine, să și câștigăm. Mai ales după partida cu Belgia. Vrem să iasă totul bine, să depășim faza grupelor.

România este o echipă tare, a făcut un meci excelent cu Ucraina și unul bun cu Belgia. Chiar dacă a pierdut, a avut momentele sale. Două partide, în special cel cu Ucraina, pe care l-a câștigat cu 3-0.

ADVERTISEMENT

Dar și împotriva Belgiei și-a creat ocazii de gol. Are câțiva jucători foarte buni. În fața ei e ocazia calificării, una mare. În fotbal nicio echipă nu joacă pentru egal. Toate vor să câștige”, a mai spus translatorul pentru sursa citată.