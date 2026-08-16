Semnal de alarmă pentru Gică Hagi! Andrei Rațiu, cea mai mică notă după FC Sevilla – Rayo Vallecano 2-1!

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Andrei Rațiu (28 de ani) a fost integralist în meciul FC Sevilla – Rayo Vallecano 2-1, disputat sâmbătă seară în prima etapă a noului sezon de La Liga. Fundașul dreapta român, titular incontestabil la echipa națională în ultimii ani, a avut o prestație sub nivelul obișnuit pentru el, iar la final a primit cea mai mică notă dintre jucătorii intrați pe teren în această partidă.

Andrei Rațiu, cea mai mică notă după FC Sevilla – Rayo Vallecano 2-1

În analiza celor de la , internaționalul român a fost notat cu 5.9, în contextul în care în stagiunile trecute el a fost în mod constant unul dintre cei mai buni jucători ai echipei de la periferia Madridului. Rayo a început cum nu se putea mai bine meciul de la Sevilla și a deschis scorul încă din minutul 4, grație golului marcat de Alvaro Garcia.

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Ulterior, în minutul 32, madrilenii au mai înscris o dată, dar reușita lui Palazon a fost anulată pe motiv de fault în atac. În repriza secundă gazdele de pe „Ramon Sanchez Pizjuan” au întors soarta partidei. În minutul 52, Guridi a egalat din penalty, iar lovitura decisivă a fost dată de Peque în minutul 90+7, de asemenea din lovitură de la 11 metri.

Anterior acestui moment, mai exact în minutul 88, cei de la FC Sevilla rămăseseră în inferioritate numerică, după ce fundașul central Salas a fost eliminat direct pentru un fault dur comis asupra unui adversar. În etapa următoare, Rayo Vallecano joacă pe teren propriu împotriva celor de la Deportivo Alaves, în vreme ce Sevilla se deplasează la Bilbao.

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Andrei Rațiu, în continuare titularul postului de fundaș dreapta la echipa națională

Rămâne acum de văzut cum va reuși să se descurce în săptămânile viitoare, bineînțeles în contextul în care urmează ca în această toamnă naționala României să înceapă o nouă campanie în Nations League. În mod evident, este de așteptat ca (61 de ani) să se bazeze în mod special pe fundașul dreapta de la Rayo Vallecano, cum de altfel s-a întâmplat de fiecare dată în ultimii ani, indiferent de cine a fost antrenorul primei reprezentative.