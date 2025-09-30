Semnal de alarmă pentru Mircea Lucescu! Reacţie din Israel despre Lisav Naif Eissat: „Dacă l-ar fi văzut la ultimul meci, nu i-ar fi plăcut”

Lisav Naif Eissat, surpriza lui Mircea Lucescu de pe lista preliminară pentru dubla cu Moldova și Austria, a făcut un joc slab în ultimul meci din campionat al lui Maccabi Haifa.

Lisav Naif Eissat, prestație ștearsă în Maccabi Haifa – Hapoel Be’er Sheva 0-1

Lisav Naif Eissat a fost surpriza lui Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova și Austria. .

Numai că, la ultimul joc, stoperul nu a impresionat. Beno David a precizat că prestația lui Lisav Naif Eissat din înfrângerea cu Hapoel Be’er Sheva, 0-1, a fost taxată de publicațiile din Israel.

„Lisav Naif Eissat este considerat un jucător bun, talentat, de picior stâng. Să fii fundaș de picior stâng este un plus. Aseară a bătut cu Hapoel Be’er Sheva cu 1-0, a fost mult mai bună. Jocul lui a fost sub așteptări, a jucat slab. A fost notat cu 4 de site-ul One, dar asta nu spune nimic. E vorba de un singur meci.

Au un antrenor nou, un argentinian Flores, e fostul secund al lui Bielsa. Încă nu merge echipa cum ar vrea el să meargă, iar Be’er Sheva este o echipă foarte puternică. Aseară dacă îl vedea Mircea Lucescu nu i-ar fi plăcut meciul lui.

Are mamă româncă, o evreică din Dorohoi, tatăl lui este beduin, Israelian. Am înțeles că are și afaceri în România. Am citit într-un interviu în Israel că tatăl lui pleacă foarte des și că știe românește. I-ar fi spus că este mai bine să joace pentru România. Jucătorul are dreptul lui să aleagă ce crede el că e mai bine”, a declarat din Israel jurnalistul Beno David, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus Mircea Lucescu despre Lisav Naif Eissat. Când îl va debuta

Lisav Naif Eissat a fost atent urmărit de Mircea Lucescu si echipa sa de la Federația Română de Fotbal. Experimentatul antrenor a mărturisit că a fost impresionat de jocurile solide ale fundașului în meciurile din cupele europene. Mai mult, pentru a se convinge că face alegerea potrivită, selecționerul României a discutat inclusiv cu părinții fotbalistului.

„Il Luce” a oferit și detalii despre debutul lui Lisav Naif Eissat la naționala României. Tânărul de 20 de ani va fi aruncat în luptă în e.

„E un jucător care își dorește enorm de mult să vină și să joace pentru echipa României. Curelea și cei de la echipa de tineret țineau în permanență legătura cu el. Eu am vorbit cu el, cu părinții, cu tatăl. Vor să vină în România!

Este un jucător foarte bun, în Conference League a jucat foarte bine cu Rakow și Torpedo, are niște calități formidabile. Are numai 20 de ani, e un băiat cu caracter frumos.

E foarte important când un jucător își dorește să joace pentru culorile echipei naționale, iar el își dorește foarte mult. Îl vom folosi cu siguranță în meciul cu Moldova! Ar putea să îl cheme după imediat și țara lui, Israel”, a declarat Mircea Lucescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este Lisav Naif Eissat

Lisav Naif Eissat este un produs al pepinierei lui Maccabi Haifa. Născut și crescut în Israel, fotbalist cu mamă româncă a evoluat pentru toate grupele de juniori ale naționalei Israelului, inclusiv cea U21. Doar că, între timp, și-a manifestat interesul de a juca pentru prima reprezentativă a României.

Stoperul a fost și în vederile lui Daniel Pancu pentru Campionatul European de Tineret din această vară. Însă, selecționerul de atunci al tricolorilor mici a optat pentru serviciile lui Umit Akdag.

Împrumutat un sezon la Hapoel Hadera, Lisav Naif Eissat a strâns până acum 7 meciuri pentru Maccabi Haifa, grupare cu care mai are contract până în vara lui 2027. În prezent cota sa, potrivit publicației Transfermarkt, este de 300.000 de euro.