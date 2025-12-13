Alex Chipciu, semnal de alarmă pentru rivalele FCSB-ului: “Dacă vor intra în play-off, va fi coșmar! I-am simțit pe propria piele!”

ADVERTISEMENT

După ce a petrecut 4 ani și jumătate la FCSB, Alexandru Chipciu a ținut să precizeze că ”roș-albaștrii” nu sunt o echipă de ignorat și a atras atenția rivalelor din lupta la titlu în SuperLiga.

Alexandru Chipciu, mesaj ferm pentru rivalele FCSB-ului

Ajuns la 36 de ani, veteranul de la Universitatea Cluj este un obișnuit al microfoanelor și este recunoscut pentru faptul că spune lucrurilor pe nume. Așa s-a întâmplat și la Super Gala Fanatik 2025, când a fost întrebat dacă ar fi o greșeală pentru adversare să o scoată pe FCSB din lupta la titlu.

”FCSB și CFR Cluj, plus Craiova acum, au cam cei mai buni jucători din campionat. FCSB dacă va fi în play-off, cu siguranță se va bate la campionat pentru că i-am simțit pe propria piele când am jucat contra lor și îi știu de la echipa națională. Pentru echipele care se bat la campionat, dacă va intra FCSB în play-off, va fi un coșmar.

Noi ne batem cu ei, sperăm să fim în play-off. Sunt două poziții acolo pentru care ne vom bate și noi, și ei, nu știu dacă și CFR că acum au ceva distanță până la play-off. Sunt echipe bune acolo la ultimele locuri de play-off, dar sperăm să ne agățăm și să fim și noi acolo, în primele 6”, a declarat Chipciu, la Super Gala Fanatik 2025.

Chipciu s-a ținut de glume la Super Gala Fanatik 2025

Căpitanul Universității Cluj a primit premiul pentru ”Profesionistul Anului” la Super Gala Fanatik 2025. Deși reprofilat în ultimii ani din extremă pe postul de fundaș stânga, Alexandru Chipciu a continuat să aibă evoluții extraordinare și este în continuare o soluție pentru echipa națională a României.

Fotbalistul care va împlini 37 de ani în luna mai, a urcat pe scenă și când a deschis discursul cu o autoironie. ”Bună seara! Sincer, am avut ceva emoții că o să îmi dați ‘Dinozaurul Anului’ sau un premiu special pentru întreaga carieră, să mă retrageți, dar ce să zic.

Dacă aș începe să mulțumesc din sala asta, cred că am 90% din oameni cărora ar trebui să le mulțumesc. Domnului Lucescu, care m-a readus la echipa națională, Meme, care m-a adus la FCSB, domnul Giovanni, care mi-a fost impresar, Federația întreagă, domnul Stoichiță, președintele, idoli, Adrian Mutu, Adrian Ilie. Așa că le mulțumesc tuturor.

Mulțumesc și familiei că sunt mai mult la stadion decât acasă și nu în ultimul rând U Cluj, domnului Sabău, pentru anul excelent avut. Și sper să mai vin. M-am uitat înainte la niște trofee de la Galele Fanatik de acum ceva ani, erau din metal, poate prind ceva. Vă mulțumesc foarte mult!”, a spus Chipciu, la Super Gala Fanatik 2025.

Cum arată clasamentul SuperLigii

După disputarea a 19 etape din sezonul regulat al SuperLigii, , dar la doar 3 puncte în spatele formației UTA, aflată pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off.

Program FCSB până la finalul anului

În aceste condiții, există o posibilitate ca ”roș-albaștrii” să intre în Top 6 până la finalul anului. Dar pentru asta au nevoie de un parcurs fără greșeală în cele 2 meciuri pe care le mai au de disputat în 2025.

Unirea Slobozia – FCSB (luni, 15 decembrie, ora 20:30)

FCSB – Rapid (duminică, 21 decembrie, ora 20:00)