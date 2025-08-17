Semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova! Ce a făcut Bașakșehir în primul meci din campionatul Turciei

Bașakșehir, viitoarea adversară a Universității Craiova din play-off-ul Conference League,a remizat în prima etapă din campionatul Turciei. Gruparea din Istanbul a terminat la egalitate partida cu Kayserispor. Meciul s-a încheiat 1-1

Viitoarea adversară a Universității Craiova s-a impus în campionat

prima vedere, Universitatea Craiova pleacă cu a doua șansă la calificarea în faza principală a UEFA Conference League.

Turcii au început foarte bine sezonul. După calificarea în play-off, Bașakșehir obținut un punct în prima etapă din campionatul intern. Viitoarea adversară a Universității Craiova a încheiat la egalitate cu Kayserispor, 1-1, după golulrile înscris de Brnic și Cardoso.

Conform site-urilor de specialitate, valoarea totală a lotului celor de la Bașakșehir este de 61 de milioane de euro, de aproape trei ori mai mult decât cea a oltenilor. Cel mai bine cotat fotbalist este Abbosbek Fayzullaev, uzbekul împrumutat de la AS Roma, care valorează 8 milioane de euro.

Ce spune Rădoi despre turcii de la Bașakșehir

Oltenii au bătut-o în deplasare pe nou-promovata Csíkszereda, cu scorul de 2-1, deși echipa lui Mirel Rădoi a fost condusă cu 0-1 în startul jocului.

„Cu Bașakșehir va fi foarte greu. E evident pentru toată lumea că prima șansă o au turcii. E o echipă care, în ultimii ani, a ținut steagul sus în Turcia și s-a bătut de la egal la egal cu Galatasaray și Fenerbahce.

I-am văzut de două ori în ediția de anul trecut. E o echipă foarte bună, mult mai bună decât noi, dar evident că nu ne vom lăsa bătuți și nu vom ceda niciun metru de iarbă. Atâta timp cât vom putea fizic și mental să ne batem cu orice adversar, o vom face. Dar și noi avem limitele noastre: nu avem experiență internațională, avem 12 jucători noi. Avem minusurile noastre și sperăm să nu le descopere și ei pe toate”, spunea Mirel Rădoi.