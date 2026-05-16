Semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova înaintea meciului de titlu cu U Cluj: „O are grea duminică. Tare mi-e teamă de asta”

urmează să fie repetat duminică, de data aceasta în Bănie, acolo unde oltenii au nevoie să nu piardă pentru a rămâne favoriți în lupta pentru titlu.

Avertismentul lui Dănuț Lupu după finala Cupei României

O victorie a trupei lui Filipe Coelho ar însemna și pecetluirea titlului în SuperLiga, însă formația din Bănie primește un avertisment din partea lui Dănuț Lupu, fostul jucător important și campion al României cu Dinamo și Rapid. Acesta e de părere că gruparea ardeleană este și mai periculoasă acum după ce a fost învinsă în ultimul act de olteni și anticipează un duel încins în campionat.

„Un plus pentru Craiova datorită faptului că au avut o bancă mult mai bună față de cea a Clujului. Din 11 penalty-uri eu spun că 8 au fost bătute extraordinar, perfect. De o oră știam că dă acolo Cristea, apăram și eu. Ca joc nu cred că putem să spune că merita mai mult Craiova. Nu cred că a fost o diferență mare între ele. Eu aș fi vrut să câștige U Cluj Cupa României. Eu eram sută la sută sigur că o să ia Craiova campionatul, acum spun că o are grea duminică, nu-i bate pe U Cluj.

Noi, românii, când ne dă lumea elan, o luăm și razna câteodată. Tare îmi e teamă că elanul ăsta pe care îl dau și suprterii, și câștigarea Cupei României, nu o să o ajute. Eu văd Cluj că este o echipă care nu mai are nimic de pierdut, nu mai au presiune. Să ne gândim că U Cluj a avut ocazii mai clare decât Craiova și ieri. A fost ofsaidul ăla și când a mai fost Mendy în prelungiri la un pas să ajungă la centrare”, a spus Dănuț Lupu la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Cum arată clasamentul din SuperLiga înainte de Universitatea Craiova – U Cluj

Play-off-ul din SuperLiga se apropie de final, iar etapa a 9-a începe cu Universitatea Craiova având un punct mai mult față de locul 2, ocupat de Universitatea Cluj. Cele două grupări se întâlnesc în Bănie, iar un succes pentru trupa gazdă ar însemna că oltenii reușesc eventul.

Totuși, dacă ardelenii fac egal sau înving, atunci suspansul se păstrează până în ultima rundă. Atunci merge în Giulești, pentru duel cu Rapid, iar cei de la U Cluj primesc vizita lui Dinamo, scenariu care ar produce un dramatism uriaș.