Semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova: ”Să bată pe U Cluj acasă! În Giulești pierd titlul, nu vor fi favoriți” 

Luptă palpitantă în SuperLiga pentru supremație. Cu două etape rămase de disputat din actualul sezon, doar un punct le desparte pe Universitatea Craiova (46 puncte) și Universitatea Cluj (45 puncte). Multe voci văd echipa din Bănie plecând cu prima șansă. Un fost campion din România trage un semnal de alarmă și îi pune în gardă pe elevii lui Filipe Coelho.

Universitatea Craiova, avertizată în privința titlului: ”Să bată pe U Cluj acasă! În Giulești pierd titlul, nu vor fi favoriți”

Universitatea Craiova și U Cluj au fost performerele întrecerilor interne din acest sezon. După finala Cupei României, cele două joacă o altă ”finală”, din SuperLiga. O victorie a oltenilor înseamnă un nou titlu în Bănie după o pauză de 35 de ani. În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică îi avertizează pe olteni. În opinia sa, aceștia trebuie să tranșeze titlul încă din runda a 9-a, când pe ”Ion Oblemenco” ajunge U Cluj.

”Șumi” nu îi vede deloc bine pe olteni . O remiză în Bănie ar însemna amânarea verdictului pentru titlu în runda a 10-a, ultima. Aici, Craiova merge la Rapid. Deși echipa lui Gâlcă este într-o formă dezastruoasă, Șumudică este de părere că succesul celor de la Universitatea nu va fi ușor de obținut.

”Este un singur meci, se poate întâmpla orice. Dar atenție la campionat. Universitatea Craiova, atenție la campionat! Atenție, fiindcă U Cluj a venit la un singur punct. Iar dacă Universitatea Craiova va depinde de trei puncte în Giulești, asta însemnând ca U Cluj să facă un rezultat de egalitate meciul următor în Bănie și va trebui victorie în Giulești, o va obține extraordinar de greu, dacă o va obține. Extraordinar de greu. Dacă ei își doresc să câștige campionatul, va trebui să facă orice să câștige campionatul de duminică la meciul cu U Cluj. Dacă nu, șansele lor scad spre 50%”, afirmă fostul antrenor al Rapidului.

Marius Șumudică le amintește oltenilor de momentul 1998

În ultima etapă a sezonului competițional 1997-1998, Rapidul făcea doar un 2-2 în Bănie cu U Craiova și pierdea dramatic titlul în favoarea Stelei. A fost atunci un meci extrem de controversat, despre care au curs râuri de cerneală în presa internă. Șumudică este convins că fanii Rapidului nu au uitat acel moment și vor ca echipa lor să răspundă cu aceeași monedă. Adică să îi oprească pe olteni din drumul către titlu.

”Eu vorbesc de ceea ce se va întâmpla în Giulești. Nimeni nu uită acel 2-2 în care am jucat și eu, chiar am dat al doilea gol, că am egalat în minutul 90. Acel meci când ei au preferat să nu meargă în cupele europene și să să îi facă campioni pe cei de la Steaua”, afirmă Șumudică.

Ce spune Marius Șumudică înainte de finala Cupei României: ”O echipă va lua eventul”

Tot la FANATIK SUPERLIGA, event care ar putea fi realizat în acest final de sezon al întrecerilor interne. Există voci care cred că SuperLiga și Cupa ar putea fi ”împărțite” de Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. ”Șumi” merge pe mâna unei singure echipe care să ia totul.

”(n.r. Cine câștigă Cupa? Cine câștigă Campionatul?) Eventul. Nu știu cine, dar eventul. Eu nu sunt de acord că unii câștigă Cupa. Poate hai să zic că, la în ultimul timp le-am mai nimerit așa. Mi-a părut rău că le-am nimerit cu Gigi (Becali). Când i-am zis lui Gigi că joacă cu Csikszereda, de nu știu câte ori sau cu Metaloglobus. Eu cred că cine va câștiga Cupa va câștiga și campionatul. Nu știu cine, nu știu cine”, punctează fostul antrenor de la Rapid.

