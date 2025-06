Deep-fake grosolan cu Florin Piersic pe TikTok România! Ce vorbe i s-au pus în gură artistului

Utilizatorii TikTok România cad, deseori, pradă fenomenului deepfake, realizat cu inteligența artificială. Unele dintre videoclipurile postate pe rețeaua chineză de socializare, multe folosite în scopuri comerciale, pot păcăli foarte ușor consumatorul. Cel mai recent filmuleț îi are în prim-plan pe maestrul Florin Piersic și pe medicul neurochirurg Leon Dănăilă.

Semnal de alarmă pentru utilizatorii TikTok România: un deepfake cu Florin Piersic și Leon Dănăilă circulă pe aplicație

Fenomenul deepfake devine din ce în ce mai răspândit, persoane reale fiind puse în ipostaze false, chiar folosindu-li-se vocea pentru a spune lucruri pe care nu le-au zis niciodată, scopurile fiind tot mai variate. Se apelează la deepfake atât din amuzament, cât și în scopuri comerciale, cum este cazul unei așa-zise creme minune promovate în mediul online care tratează problemele cu articulațiile.

Un videoclip postat pe pagina de TikTok „Recomandat de un expert” prezintă niște declarații false, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, iar cei creduli pot pica în plasă foarte ușor. Clipul începe cu un anunț făcut de o prezentatoare de la Digi 24 și continuă cu mărturia lui Florin Piersic, care ar fi fost scăpat de problemele de sănătate mulțumită doctorului Leon Dănăilă.

Deepfake de proporții

„Celebrul actor român Florin Piersic a ajuns în centrul atenției pe rețelele de socializare după un scandal difuzat în direct care a cutremurat întreaga țară. S-a aruncat cu pumnii asupra unui grup de farmaciști numindu-i bandiți în halate albe, după ce aceștia au interzis tratamentul doctorului Leon Dănăilă, un remediu care, potrivit actorului, l-a salvat personal de la scaunul cu rotile”, sunt cuvintele puse în gura unei prezentatoare de știri de la Digi24.

Apoi, în clipul care se poate răspândi foarte ușor pe TikTok România, falsul povestește ce minune a făcut o cremă dezvoltată de

Ce vorbe i s-au pus în gură lui Florin Piersic

„Mă numesc Florin Piersic, am 89 de ani. În urmă cu șase ani eram la un pas de scaunul cu rotile. În fiecare dimineață mă rugam lui Dumnezeu să-mi ia durerea. Nu mai puteam face nimic din ceea ce îmi aducea bucurie. Înțepăturile bruște și ascuțite din spate mă făceau să cad în genunchi. Uitasem ce înseamnă o simplă plimbare seara sau un somn liniștit, fără durere. Durerea mă urmărea la fiecare pas. Nu mai puteam suporta, iar cu fiecare zi era tot mai rău.

Medicii mi-au pus diagnosticul: artrită și compresia nervilor. Mi-au prescris calmante puternice, injecții, masaje și fizioterapie. Am cheltuit zeci de mii de lei fără niciun rezultat. După trei ani m-am gândit serios să mă mut într-un cămin de bătrâni, ca să nu mai fiu o povară pentru familie. Eram convins că voi trăi cu durere cronică, dar mai există oameni cinstiți lumea asta. Doctorul Leon m-a scos, la propriu, din scaunul cu rotile”, spune Florin Piersic în deepfake-ul uluitor de pe TikTok.

Leon Dănăilă, prezentat ca inventator al unui leac-minune

Pe marele actor îl completează un Leon Dănăilă la fel de virtual, dar bine realizat cu ajutorul AI încât să pară real pentru cei care nu sunt la curent cu ce poate să facă inteligența artificială. „Vor să-mi interzică crema, pentru că funcționează cu adevărat. Un tratament care dă rezultate reale nu e convenabil pentru farmacii. Chiar crezi că ei vor ca tu să te vindeci? Am ajutat deja mii de oameni. Am dezvoltat o formulă nouă care elimină complet durerea și reface articulațiile din interior. Am doborât toate recordurile de vânzări, peste 100.000 de clienți mulțumiți din toată Europa”, ar zice Leon Dănăilă.

Utilizatorul care a postat acest deepfake uriaș a dezactivat posibilitatea ca internauții să lase comentarii și, de asemenea, filmulețul nu poate fi partajat, cel mai probabil fiind deja pus sub restricție de către TikTok România.

Cât de periculos este fenomenul deepfake și la ce ar trebui să ne așteptăm în următorii ani, dat fiind că inteligența artificială evoluează tot mai mult, iar procesul de învățare este unul accelerat? Despre acest subiect a vorbit, recent, Alexandra Cernian, conferențiar la Facultatea de Automatică și Calculatoare Politehnica București, expertă în AI și transformare digitală.

Expertă în inteligența artificială: cum deosebim realitatea de fals pe TikTok România și cât de ușor e să faci un deepfake

Într-o intervenție la Europa FM, profesoara universitară de la Politehnică a precizat că e tot mai ușor de realizat un deepfake, deoarece tehnologia e tot mai performantă și a început să facă multe lucruri în locul nostru, de la editare de sunet și materiale scrise până la fotografii sau picturi complexe.

„Pentru că tehnologia se perfecționează, algoritmii care stau în spatele acestei tehnologii devin din ce în ce mai buni, mai performanți și ajung la o imitare aproape 1 la 1 cu realitatea, cu vocea sau cu aspectul persoanei respective. Dacă ne uităm în media, în unele cazuri este destul de evident, sunt indicii destul de clare că nu este real filmulețul respectiv – și aici cred că putem da niște repere”, a declarat Cernian, la

Experta în tehnologia artificială vine în sprijinul utilizatorilor TikTok România și le spune cum pot deosebi un deepfake de realitate. La același post de radio, specialista a spus că trebuie să fim atenție la două lucruri, în mod deosebit.

„Orice discrepanță între mișcarea buzelor și sunet. Asta chiar ar fi în momentul de față la performanțele tehnologiei ceva destul de rudimentar dacă apare, darf se întâmplă să apară, dar se întâmplă să apară. Orice umbre care par artificiale. Umbre pe față, mișcări nenaturale ale feței pot da indicii”, a adăugat Cernian.