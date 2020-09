Semnal de alarmă tras de medicul Alin Popescu! „Sportul e esențial și dacă e pandemie și dacă nu e”

Semnal de alarmă tras de medicul Alin Popescu! Doctorul coordondator al Federației Române de Rugby nu a ezitat și a lansat un avertisment referitor la faptul că România are cea mai mare rată a deceselor cauzate de coronavirus din UE.

Potrivit lui Popescu, România suferă, de fapt, și de o epidemie de obezitate. Astfel, 6 din 10 adulți au probleme cu greutatea și 11,6% din populația adultă a României suferă de diabet.

În ciuda faptului că sportul are un rol esențial în prevenție, autoritățile ignoră apelul medicilor. „Mişcarea fizică nu e o rată bancară, pe care s-o întrerupi, din cauza pandemiei şi s-o reiei după şase luni!

Ce spune medicul Alin Popescu despre sănătatea românilor!

Sportul în pandemie trebuie să se subscrie unor reguli. Nu spun că e comod, dar cu puţină disciplină putem face acest lucru.

Sportul e esenţial şi dacă e pandemie, şi dacă nu e. Da, ducem o viaţă stranie şi parcurgem o provocare medicală majoră, dar sportul ne vorbeşte tocmai despre importanţa imunităţii, a normoponderalităţii, a somnului bun şi odihnitor.

Activitatea fizică aduce o stare de funcţionare optimă a organismului, deci şi o capacitate crescută de a lupta împotriva bolilor“, a transmis cel care coordonează loturile naționale de rugby din punct de vedere medical.

Alin Popescu spune că este o aberație ca sportul să dispară din orarul elevilor. „E o aberaţie, nici nu vreau să mă gândesc la aşa ceva.

Şi-aşa avem destui copii obezi, hrăniţi cu mâncare megaprocesată, care stau non-stop cu nasul în ecrane. Aşa că ar face bine ca şcoala românească să nu renunţe la sport.

Va fi mai greu în sezonul rece, asta e cert. Însă pericolul sedentarismului e subestimat şi primii care greşesc aici sunt părinţii“, a continuat doctorul Alin Popescu pentru wesport.ro.

„Sporturile de echipă la copii sunt mai chestionabile – echipa e un grup şi în grup uităm mai uşor să ne protejăm şi să-i protejăm şi pe alţii. În orice caz, toate sporturile de copii vor trebui să se repornească inteligent, pentru că inactivitatea nu e bună nici fizic, dar nici psihic.

Pe termen lung, nu ai cum să înlocuieşti sportul practicat corect şi temeinic cu ore online. Însă e mai mult decât nimic dacă vine din partea şcolii. Copilul îşi dă seama că şcoala îi spune că sportul nu trebuie să dispară din viaţa lui.

Pe termen lung, acest lucru nu merge. Nu se poate face corect sport cu mulţi participanţi în acelaşi timp. E vorba de faptul că profesorul nu poate îndrepta mişcările, dar şi de faptul că elevii se plictisesc“, a afirmat Alin Popescu