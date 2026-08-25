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Semnalul de alarmă pe care Marius Șumudică l-a tras după CFR – FCSB 1-0. „Nu e deloc normal”. Exclusiv

Marius Șumudică și-a strigat public nemulțumirea și mâhnirea după CFR Cluj - FCSB 1-0. Semnalul de alarmă tras de antrenor în legătură cu viitoarele partide ale formației sale.
Adrian Baciu
25.08.2026 | 13:16
Semnalul de alarma pe care Marius Sumudica la tras dupa CFR FCSB 10 Nu e deloc normal Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică, semnal de alarmă în legătură cu programarea partidelor celor de la CFR Cluj: „Este prea mult”. Sursa foto: colaj Fanatik
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În ciuda faptului că a reușit surpriza etapei a 6-a din SuperLiga și a învins pe FCSB, scor 1-0, Marius Șumudică (55 de ani) nu are prea mult timp de bucurie. Tehnicianul echipei din Gruia și-a strigat public nemulțumirea și revolta în legătură cu programarea partidelor din următoarea perioadă. „Feroviarii” au un calendar extrem de aglomerat.

Ce îl nemulțumește pe Marius Șumudică privitor la următoarele meciuri. Semnalul de alarmă tras după CFR – FCSB 1-0

Duminică, 23 august, Marius Șumudică a obținut prima sa victorie de la revenirea pe banca celor de la CFR Cluj. Fostul jucător al roș-albaștrilor, Andrei Cordea, a marcat golul de 3 puncte în minutul 77, dintr-un penalty acordat cu ajutorul VAR. În ciuda succesului, „Șumi” nu are prea multe motive de liniște legate de viitorul apropiat.

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În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, antrenorul clujenilor și-a strigat public revolta în privința programărilor viitoare ale celor de la CFR Cluj. Șumudică spune că echipa sa va juca următoarele trei meciuri, două de SuperLiga și unul de Cupa României, în decurs de 6 zile. De notat că CFR a jucat cu Corvinul (0-3) și cu FCSB (1-0) în decurs de 7 zile.

Vreau, într-un minut, să am o intervenție și să spun ceea ce se întâmplă în momentul de față. Nu pot să trec peste lucrul ăsta. Nu vreau să cer clemență nimănui în ceea ce privește situația CFR-ului, fiindcă nimeni nu este vinovat de situația în care se află clubul. Și mă refer aici la oameni din afara clubului nostru. Mi se pare însă un pic forțat să jucăm următoarele 3 meciuri, 2 de campionat, intercalat cu cel de Cupă, în decurs de 6 zile. 

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Sâmbătă joc la Csikszereda. Trebuie să mergem 5 ore cu autocarul până la Csikszereda (n.r. Miercurea Ciuc). Situația materială nu ne permite să rămânem acolo. Ne întoarcem înapoi. Stăm o zi la Cluj sau două, după care plecăm din nou. Jucăm meciul cu Sepsi, în care noi n-avem alți jucători în momentul de față să-i folosim. Adică eu trebuie să joc cu aceiași jucători. După care ne întoarcem iar. Deci mergem 5 ore la Sepsi (n.r. Sfântu Gheorghe), ne întoarcem iar 5 ore după meci de la Sepsi și jucăm la 2 zile acasă cu Farul”, explică Șumudică.

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Programul lui CFR Cluj între 29 august și 4 septembrie:

  • Sâmbătă, 29 august, SuperLiga: Csikszereda – CFR Cluj
  • Marți, 1 septembrie, Cupa României: Sepsi – CFR Cluj
  • Vineri, 4 septembrie, SuperLiga: CFR Cluj – Farul

Ce avantaj uriaș va avea Farul contra lui CFR Cluj în meciul din SuperLiga

Spre deosebire de CFR Cluj, care joacă 3 meciuri în 6 zile, o viitoare rivală din campionat, Farul Constanța, are mult mai mult timp de „odihnă”. Elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au profitat de eliminarea prematură din Cupă și vor juca 2 meciuri, cu Botoșani la Ovidiu și cu CFR la Cluj, în decurs de 6 zile.

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Marius Șumudică a remarcat și el acest lucru, tot la FANATIK SUPERLIGA: „Jucăm cu Farul, o echipă care va fi net, net, net avantajată, fiindcă ei nu joacă în Cupă și au timp să pregătească. Așadar, noi suntem o echipă care în decurs de 6 zile jucăm 3 meciuri. Și sunt echipe care joacă în decurs de 10 zile, de 9 zile, de 8 zile. Noi, în decurs de 6 zile, cu două deplasări de cinci ore cu autocarul, dus-întors (…) jucăm trei meciuri în decurs de 6 zile. Cred că este prea mult, prea mult”.

Semnalul de alarmă pe care Marius Șumudică l-a tras după CFR - FCSB 1-0. „Nu e deloc normal”. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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