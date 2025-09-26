Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Semnalul de alarmă tras de Şumudică înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: “Să nu fie cu gândul acolo!”

Marius Șumudică a analizat la FANATIK SUPERLIGA derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo și le-a atras atenția oltenilor să nu fie cu gândul la cupele europene.
26.09.2025 | 18:45
Meciul Universitatea Craiova – Dinamo este programat vineri, 26 septembrie, de la ora 21:00, iar Marius Șumudică a explicat de ce merge pe mâna oltenilor și care sunt marile probleme ale ”câinilor”.

Pronosticul lui Şumudică pentru Universitatea Craiova – Dinamo

În cadrul celei mai recente ediții a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, fostul antrenor al Rapidului a mizat pe victoria Craiovei în partida cu Dinamo, dar doar dacă elevii lui Mirel Rădoi vor îndeplini două condiții.

”Dacă e să mă iau după absențele lui Dinamo și după ce s-a întâmplat cu Craiova acasă, care a câștigat toate meciurile, atât în campionat, cât și în cupele europene, aș miza pe Craiova, cred că pleacă favorită.

Dar nu știu cum s-a gestionat această săptămână după înfrângerea de la Galați și cum gestionează debutul ăsta în cupele europene, adică să nu fie cu gândul la Rakow. Dacă aceste două perioade vor fi date uitării și se vor concentra și vor juca ceea ce joacă ei pe Oblemenco cred că vor câștiga cu Dinamo”, a spus Șumudică.

Care sunt marile probleme pentru Dinamo

Tehnicianul consideră că Dinamo are mari probleme din cauza lotului subțire, dar și a faptului că nu îl va avea la acest joc pe mijlocașul Eddy Gnahore, suspendat după cartonașul galben primit etapa trecută cu Farul.

”Dinamo suferă, nu le joacă Gnahore, n-au nici bancă. Domnul Kopic a făcut doar trei schimbări de fiecare dată și jucători care nu au niște nume sonore. Dacă e să compari cu banca Universității Craiova, nu ai ce să compari.

Nu poți să compari nici cu banca Botoșaniului, care mie îmi place enorm ca lot, ca bancă. Din punctul ăsta de vedere Dinamo are probleme și atunci Craiova are prima șansă”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică a fat verdictul pentru Universitatea Craiova - Dinamo

