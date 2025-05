Semnalul de alarmă tras de un medic după ce Cătălin Striblea a dezvăluit cauzele AVC-ului suferit. La ce trebuie să fim atenți: „Arată ca niște conopide”

Cunoscutul jurnalist Cătălin Striblea, care realizează emisiunea „Rațiunea zilei” de la Europa FM, a dezvăluit care crede că au fost cauzele accidentului vascular cerebral suferit în 2013, iar un medic ne spune dacă motivele invocate de celebrul prezentator de radio și tv trebuie luate în calcul pentru prezervarea sănătății fiecăruia, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cătălin Striblea și AVC-ul suferit ”din senin”, semnal de alarmă pentru toată lumea

Cătălin Striblea, realizatorul de radio de la Europa FM, a fost recent invitat în podcastul lui Gojira, unde a vorbit despre rezultatele , iar printre chestiunile politice la zi a fost pusă pe masă și o situație extrem de dificilă prin care a trecut acum 12 ani.

Toată presa relata cu titlul de „Breaking news” în urmă cu 12 ani faptul că Striblea a fost la un pas de moarte în anul 2013. Jurnalistul s-a trezit cu o paralizie pe partea stângă, deși nimic nu anunța vreo problemă medicală, iar apoi, după ce a ajuns pe mâinile doctorilor a descoperit un diagnostic deloc prietenos:

Acum, în interviul de pe YouTube, Cătălin Striblea a spus de ce crede că a suferit acel AVC. Se pare că stresul suferit la fostul loc de muncă i-a pus capac, iar asta trage un semnal de alarmă asupra celor mai solicitante meserii, cum ar fi practicarea jurnalismului. Doar că… un medic neurolog vine și ne spune că, deși există meserii predispuse la stres și implicit la condiții care să ducă la AVC, nu e neapărat o regulă că se va întâmpla asta.

„Nu mai fumez de când eram pe masa de operație”

„Bănuiesc, bănuiesc, că această cauză se regăsește în faptul că fumam. Bănuiala mea. De atunci nu mai fumez. Nu mai fumez de când eram pe masa de operație, din noaptea aia. Al doilea motiv este că mi-am făcut sânge rău la locul de muncă încât mi s-a întâmplat o chestiunea asta. Dar… cel mai probabil fumatul și stresul foarte mare au contribuit la o coagulare a sângelui nepermisă. Și acum am tratamente, deci fumat plus stres”, a declarat Cătălin Striblea în

FANATIK a încercat să afle cât de mult poate fi condiționat AVC-ul de fumatul excesiv sau latent ori de stres, așa că a apelat la un specialist. Medicul neurolog Oana Bisog ne-a clarificat și trebuie să luăm cu toții notițe ca să nu ajungem într-un punct nevralgic.

Medic neurolog, pornind de la cazul lui Cătălin Striblea: „Fumătorii și diabeticii au cele mai urâte vase ever”

„În mod direct, stresul și oboseala nu dau direct accident vascular, nu. Dar stresul și oboseala influențează tot ce înseamnă funcție cardiovasculară, adică tensiune, frecvență cardiacă, ritm cardiac, care, la un moment dat, vor determina modificări ale pereților vasculari, în speță, care pot duce la accident vascular prin înfundarea vaselor sau prin ruperea peretelui vascular, caz în care apare o hemoragie. Cam asta e consecutivitatea, mai degrabă. Fumatul, nu excesiv, fumatul punct. Nu există o cantitate de nicotină care să nu crească riscul vascular. Fumatul îngroașă vasele și există riscul ca la un moment dat îngroșatul ăsta să ducă la un înfundat.

Apropo de fumat, vascular vorbind, vasele ecografic privite la fumători și la diabetici sunt dintre cele mai urâte, în sensul că suprafața lor internă în loc să arate, așa, frumos, neted, și ele să curgă într-un mod fiziologic, arată ca niște conopide. Sângele care este e un lichid coagulat, în situații în care are unde să se prindă, ca să vorbim mai puțin profesional, și se formează cheag. Într-un fel circulă printr-un vas absolut neted și în alt fel circulă într-un vas care are numai modificări din astea de pereți. Evident că are mult mai multe zone unde se poate coagula. Deci, fumătorii și diabeticii au cele mai urâte vase ever.

„Contează foarte mult stofa fiecăruia”

Că există și fumători care să nu pățească o viață întreagă nimic, evident, cum există și alcoolici care beau și ficatul lor e bine mersi. Contează foarte mult stofa fiecăruia. Dar, probabilistic vorbind, dar ca vasele să fie foarte bune la un fumător e foarte mică, mai ales dacă fumatul se întinde pe ani de zile. În ceea ce privește stresul, nu e neapărat despre meseria pe care o practici, cât e despre cum procesezi stresul.

Sunt oameni care fac meserii care nu sunt îngrozitoare din afară privind, dar care pentru ei presupune o suprasolicitare din punct de vedere emoțional. Poți să fii coordonator de zboruri, după cum poți să lucrezi la o cofetărie și să te stresezi de mama focului și să îți crească tensiunea pentru că nu ți-au ieșit brioșele sau mai știu eu ce.

„O noapte nedormită se compensează în două săptămâni”

E mult despre om, nu neapărat despre meserie, că unele meserii sunt mai stresante, dar criteriul ăsta e, cum face fiecare față la stres. Pentru că stresul e despre cum face față fiecare la stres, pentru că stresul se traduce biochimic, în organism, prin niște modificări destul de importante, apropo de neurotransmițători. Că se descarcă cortizoli, că dă inflamație, că riscul cardiovascular crește. Nu e meseria, ci procesarea fiecăruia, personală.

Ultimele studii pe care le-am văzut eu spun că o noapte nedormită se compensează în două săptămâni. Deci cam așa discutăm, din punct de vedere al sistemului nervos și cardiovascular. Deci dacă te duci la o nuntă, tu care ai un job decent ca și stres și procesezi stresul bine, n-ai să pățești nimic. Dacă faci un job la care un sfert de ture sunt noaptea atunci e diferit”, explică medicul neurolog Oana Bisog, pentru FANATIK.