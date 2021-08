„Semne” că Alex Mitriță va semna cu U Craiova. Ce a postat fotbalistul pe un site de socializare. Foto

Alex Mitriță ar putea semna în curând cu U Craiova, fiind dorit de toată lumea la gruparea din Bănie. Conducerea clubului chiar i-a făcut loc „Piticului”. , eliberându-se un loc în atacul Științei.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova trece printr-o perioadă grea. A ajuns la trei înfrângeri în cele cinci etape din această stagiune a Ligii 1, fiind eliminată și din competițiile europene după rușinea cu albanezii de la Laci. așteaptă și el întăriri la echipă.

Primele semne că Alex Mitriță ar putea semna cu U Craiova. Imagini sugestive postate de fotbalist pe un site de socializare

Alexandru Mitriță ar putea ajunge la Universitatea Craiova în viitorul apropiat. Fostul căpitan al Științei nu mai este dorit de arabii de la Al Ahli, astfel că acesta trebuie să se reorienteze cu privire la carieră. New York FC, echipă de la care este împrumutat în Arabia Saudită, l-ar putea lăsa pe „Mitri” să plece într-un nou împrumut.

ADVERTISEMENT

Cea mai vehiculată variantă este cea în care Alexandru Mitriță s-ar întoarce la Știința. Patronul , care este și nașul lui Mitriță, a recunoscut că ambii își doresc acest lucru, doar că este o problemă cu salariul pe care îl câștigă fotbalistul.

Lucrurile par că se mișcă în direcția bună, dacă este să ne luăm după ceea ce postează Alex Mitriță pe contul său de socializare. În ultimele sale povești, internaționalul român a postat imagini în care apare o familie de lei, fiind etichetată și soția sa, dar și o imagine cu un leu singuratic, care ar putea arăta faptul că Mitriță s-a înțeles cu Rotaru pentru a îmbrăca din nou tricoul Universității.

ADVERTISEMENT

„Sunt mai multe probleme. E vorba despre clubul din Arabia Saudită, cu care Alex are contract. Chiar dacă își reziliază, el trebuie să meargă la New York. Alex își dorește, noi ne dorim, dar e greu, însă nu se știe niciodată ce se întâmplă în viitor”, declara patronul Mihai Rotaru, la Pro X.

8 milioane de euro a plătit New York pentru transferul lui Alexandru Mitriță de la Universitatea Craiova

a fost unul dintre cei mai iubiți jucători ai Universității Craiova din perioada recentă. Născut la Craiova, fotbalistul de 26 de ani a fost și căpitanul echipei, fiind un adevărat idol al tribunelor. Cu Știința, Mitriță a cucerit Cupa României în 2018, la 25 de ani de la ultimul trofeu cucerit de Universitatea.

ADVERTISEMENT

Acesta a părăsit Bănie în februarie 2019, fiind transferat în Statele Unite. New York FC a plătit o sumă record de opt milioane de euro. Craiova plătise celor de la Pescara 700.000 de euro în schimbul său, astfel că a fost o afacere profitabilă pentru Mihai Rotaru.

La New York a fost un jucător important al echipei. Acesta a bifat 49 de apariții, marcând de 18 ori, dar și-a trecut în cont și șapte pase decisive. Mitriță și-a dorit să plece de la New York pentru a fi mai aproape de soția sa, Alesia, care abia născuse. Astfel, talentatul fotbalist a ajuns sub formă de împrumut în Arabia Saudită, la Al Ahli.

ADVERTISEMENT

La Al Ahli, acolo unde a fost și antrenat de Laurențiu Reghecampf pentru 11 meciuri, Alexandru Mitriță a reușit să îmbrace tricoul formației de 30 de ori, dar cifrele sale nu au fost la fel de bune ca în SUA. A dat patru goluri și a pasat decisiv de cinci ori.

7.000.000 de euro este cota lui Alexandru Mitriță, conform site-urilor de specialitate