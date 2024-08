. Selecționerul Daniel Pancu a discutat despre meciurile decisive din preliminariile pentru EURO U21.

Semne mari de întrebare pentru selecționerul Daniel Pancu înaintea meciurilor decisive din preliminariile EURO U21: “Presiunea e un privilegiu!”

România ocupă locul 2 în grupa din care face parte pentru preliminariile EURO U21, iar selecționerul Daniel Pancu recunoaște că urmează o serie de meciuri decisive.

ADVERTISEMENT

Fostul atacant al lui Rapid a dezvăluit că are câteva probleme de lot și că că îi va lăsa jucători tineri de la echipa mare, în cazul în care “Il Luce” va avea nevoie de ei.

Pe lângă acest lucru, selecționerul României U21 a dezvăluit că obiectivul celor de la FRF este ca naționala de tineret să se califice la EURO U21 după meciurile din această toamnă.

ADVERTISEMENT

“Urmează un meci pe care suntem obligați să îl câștigăm. Eu încerc să implementez un stil și un spirit ofensiv în care să marcăm un gol mai mult decât adversarul. Doar că în momentele în care apar meciuri decisive, concentrarea mea cea mai mare este pe rezultat.

Meciul se începe cu 100% și trebuie să dăm primii gol și apoi nu trebuie să luăm. Eu mi-am dat seama că presiunea este un privilegiu. Pentru că am avut oferte după Poli Iași, am zis că stau puțin să mă odihnesc și a trecut un an și jumătate fără să fac nimic.

ADVERTISEMENT

Aș fi mult mai neliniștit acasă pe liber decât așa cum sunt acum, când uneori nu dormi noaptea. E mult mai greu ca antrenor, nu există comparație cu atunci când ești jucător. Mai am o săptâmână până când trebuie să anunț lotul”, a declarat Daniel Pancu la SUFLET DE RAPIDIST.

FRF are ca obiectiv calificarea la EURO U21

“Federația a anunțat că obiectivul acestei toamne este calificarea echipei de tineret la EURO U21. Dar dacă intervine ceva nu am prioritate față de echipa mare a lui Mircea Lucescu. Însă, obiectivul acesta e prioritar.

ADVERTISEMENT

Vor fi anunțați câțiva că sunt luați în vedere pentru lotul echipei mari, să știe că sunt acolo, dar vor veni să joace la mine. Am nevoie de cât mai mulți.

Am un semn de întrebare pe o poziție unde nu găsesc un jucător, de aceea sunt puțin bulversat, plus că avem și accidentarea lui Matei Ilie, care nu e ușor de înlocuit.

Forma o tripletă cu Ignat și cu Sava. Și la U20 am jucat așa cu ei și s-a format această tripletă. În cazul calificării, contractul meu este valabil până la final de EURO”, a mai spus Pancu la SUFLET DE RAPIDIST.

Programul naționalei României U21 în preliminarii EURO 2025

6 septembrie 2024, ROMÂNIA – Muntenegru

– Muntenegru 10 septembrie 2024, Finlanda – ROMÂNIA

11 octombrie 2024, Muntenegru – ROMÂNIA

15 octombrie 2024, ROMÂNIA – Elveția

Obiectiv decisiv pentru Daniel Pancu la naționala României U21