Semne misterioase după moartea lui Nea Gogu. Ce povestește văduva maseurului de la Dinamo: „Timp de 40 de zile a cântat cucuveaua”

ADVERTISEMENT

La 70 de zile de la moartea lui Constantin Covaciu, cunoscut drept Nea Gogu, fost fotbalist și maseur la Dinamo 2, văduva a făcut mărturisiri cutremurătoare, în exclusivitate pentru FANATIK. Aceasta a vorbit despre suferința familiei, semnele pe care apropiații le-au observat după tragedia de la Câmpulung Muscel și lupta pentru aflarea adevărului. „Nu poate între stele fără mine”, este confesiunea emoționantă a femeii care cere ca persoanele vinovate de moartea soțului său să fie trase la răspundere.

Nea Gogu, maseur de la Dinamo 2, comemorat de familie. Ce mărturisiri a făcut văduva sa

Durere fără margini în familia lui Constantin Covaciu, cunoscut în lumea fotbalului drept Nea Gogu. La 70 de zile de la moartea sa, produsă pe 31 iulie, amintirea fostului fotbalist și maseur al echipei secunde de la Dinamo continuă să provoace amărăciune celor care l-au iubit. Aura Covaciu, soția bărbatului care și-a pierdut viața în timpul unui cantonament desfășurat la Câmpulung Muscel, a oferit declarații emoționante, în exclusivitate pentru FANATIK, despre drama prin care trec rudele, slujbele de pomenire și momentele pe care apropiații le interpretează drept semne venite din partea celui dispărut.

ADVERTISEMENT

FANATIK prezintă și imagini exclusive de la , realizate cu prilejul pomenirii. De asemenea, avem fotografii care surprind detalii pe care cei care l-au iubit le consideră semne venite din partea celui decedat și cărora le atribuie o semnificație aparte în această perioadă de doliu.

Aura Covaciu, confesiuni sfâșietoare despre viața după pierderea lui Doru

Pentru cei dragi ai lui Doru, așa cum îl strigau membrii casei, zilele care au urmat tragediei nu au însemnat doar pregătirea înmormântării și a slujbelor de pomenire, ci și începutul unei lupte cu o suferință greu de descris în cuvinte. Absența lui se simte în fiecare zi, iar amintirile au rămas parte din viața celor apropiați. , dar și despre unica nepoată a lui Nea Gogu, Eveline, care continuă să își amintească zilnic de bunelul ei. Potrivit văduvei, momentele în care familia vorbește despre el se încheie adesea în lacrimi.

ADVERTISEMENT

„Suntem răniți, plângem încontinuu, este foarte greu. Eveline vorbește despre el zilnic, apoi plângem cu toții”, a mărturisit Aura Covaciu, în exclusivitate pentru FANATIK. Cuvintele sale descriu o familie care încearcă să își găsească echilibrul după o pierdere devastatoare. Într-o asemenea situație, gesturile obișnuite, amintirile și obiectele care îi aparțineau celui plecat capătă o încărcătură emoțională aparte.

ADVERTISEMENT

„Timp de 40 de zile a cântat cucuveaua deasupra sufrageriei noastre”

Unul dintre episoadele despre care Aura Covaciu a vorbit cu emoție este legat de sunetele unei cucuvele pe care familia spune că a auzit-o în mod repetat, timp de 40 de zile, deasupra locuinței. Femeia care și-a pierdut soțul a explicat că familia locuiește la etajul al patrulea, ultimul al clădirii, iar experiența a impresionat-o profund. În tradiția populară românească, cucuveaua este asociată uneori cu moartea și cu prevestirile, însă asemenea interpretări țin de credințele și sensibilitatea fiecăruia. Pentru aceasta, episodul a devenit unul dintre momentele prin care încearcă să dea un sens suferinței și despărțirii de soțul său.

ADVERTISEMENT

„Timp de 40 de zile a cântat cucuveaua deasupra sufrageriei noastre, noi stăm la etajul patru, ultimul etaj. Au fost scene de filme de groază. Interpretez cucuveaua ca semn că el nu poate între stele fără mine”, a povestit văduva lui Constantin Covaciu pentru FANATIK.

Zgomotele pe care văduva spune că le-a recunoscut imediat: „Avea genunchii uzați”

În confesiunile oferite pentru FANATIK, Aura Covaciu a vorbit și despre alte două întâmplări care au impresionat familia: pâinea pe care afirmă că a găsit-o servită într-o dimineață și urma unei palme descoperită pe pat, acasă la Dani, fiul defunctului. Femeia le-a descris ca pe primele semne care au atras atenția celor apropiați după moartea lui Constantin. În contextul doliului, asemenea detalii pot căpăta o încărcătură simbolică puternică, mai ales atunci când familia încearcă să păstreze o legătură sufletească cu omul pe care l-a pierdut. „Asta a fost primul semn, am găsit dimineață pâine servită. Apoi, acasă la Dani a apărut o palmă pe pat”, a relatat Aura Covaciu.

ADVERTISEMENT

Un alt episod relatat de aceasta s-a petrecut în noaptea dinaintea parastasul de 40 de zile, organizat, potrivit acesteia, după 35 de zile. Soția maseurului de la echipa secundă din Ștefan cel Mare relatează că a auzit zgomote pe care le-a asociat cu trosnitul articulațiilor soțului său. Nea Gogu fusese fotbalist, iar problemele fizice acumulate de-a lungul timpului, inclusiv o intervenție chirurgicală la meniscul piciorului stâng, au rămas vii în memoria familiei. „După 35 de zile am făcut parastasul de 40 de zile. Noaptea am auzit trosnitul oscioarelor la glezne, mergând prin casă din balcon în sufragerie și în bucătărie. Dacă el a fost fotbalist, avea, îi mai trosneau genunchii, este un zgomot inconfundabil de la el. Avea genunchii uzați, el avea operație de menisc la piciorul stâng”, sunt amintirile unei soții care și-a cunoscut îndeaproape partenerul de viață.

Aura Covaciu, dreptate după moartea lui Nea Gogu: „Cei vinovați să fie trași la răspundere”

Pe lângă suferința provocată de dispariția lui Doru, familia își dorește să afle dacă tragedia putea fi prevenită și dacă persoanele care aveau atribuții de coordonare și organizare și-au îndeplinit responsabilitățile. Într-un mesaj încărcat de durere și revoltă, femeia a criticat modul în care ar fi fost gestionată situația și cere ca eventualele neglijențe să fie investigate. „Asta este tot ce ne-a rămas de la viața noastră. Din cauza unor oameni care au fost puși în funcții de coordonare, care nu au gestionat corect la fața locului, poate au plătit fără să le asigure oamenilor care au fost transportați, respectiv echipei Dinamo 2, siguranță de viață. Din aceste neglijențe, lipsa de profesionalism, a fost curmată viața unui om nevinovat”, a transmis Aura Covaciu, pentru FANATIK.

De asemenea, văduva maseurului de la Dinamo 2 a insistat asupra necesității ca legea să fie aplicată și ca persoanele care se vor dovedi responsabile să răspundă pentru faptele lor: „Cei vinovați să fie trași la răspundere. Legea să fie aplicată corect. Am toată încrederea că Justiția din România va face dreptate. Cei ce vor avea funcții de organizare să fie pregătiți, să fie din lumea fotbalului, pentru ca astfel de drame umane să nu mai se întâmple”.

Familia Covaciu, fără răspunsuri după tragedie: „Nici nu ne-am trezit din acest vis urât”

Reporterul FANATIK a întrebat-o pe Aura Covaciu dacă au existat progrese în demersurile familiei în relația cu echipa Câinilor roșii și cu firma responsabilă de microbuze. Răspunsul acesteia arată că, în perioada de după deces, familia a fost concentrată în primul rând asupra ritualurilor de înmormântare și de pomenire, încercând să facă față șocului provocat de pierdere. „Nu momentan. Nici nu ne-am trezit din acest vis urât. Parcă nici nu este real ce ni se întâmplă. Ne-am ocupat de cele creștinești”, a declarat Aura Covaciu pentru FANATIK.