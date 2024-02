Semne rele pentru FCSB în ziua meciului cu Voluntari? Ce s-a întâmplat cu autocarul de 500.000 de euro

FCSB se va duela în deplasare cu FC Voluntari, iar duelul este programat astăzi, de la ora 21:00. Înaintea meciului de pe stadionul Anghel Iordănescu, autocarul “roș-albaștrilor” s-a stricat și a blocat o intersecție.

Înaintea meciului cu Voluntari, FCSB a avut parte de câteva semne rele. Autocarul de 500.000 de euro s-a defectat într-o intersecție și a blocat circulația.

Pe lângă acest lucru, Bănel Nicoliță și-a găsit mașina lovită în parcare în dimineața meciului. Pe seama acestor semne rele, Horia Ivanovici și invitații săi de la FANATIK SUPERLIGA au făcut haz de necaz.

“Autocarul FCSB-ului s-a defectat în trafic și a blocat tot. Nu sunt și jucătorii în el. E o poză simpatică pe care o avem la FANATIK. E semn rău. Acum îmi dau seama.

Ție (n.r. Bănel Nicoliță) ți-au bușit mașina, autocarul s-a defectat, Gardoș s-a certat cu paznicul de la parcare. Numai semne rele. Eu zic că trebuie amânat meciul de azi la câte semne rele sunt. Nu câștigați cu semnele astea”, a spus Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

În completarea lui Horia Ivanovici au venit și Giani Kiriță care a spus: “Numai semne rele”, dar și Gabi Safta “Nu e semn rău Horia, nu a vrut să dea cu spatele”.

cu UTA Arad. Giuleștenii s-au apropiat la 7 puncte de lider în campionat.

Bănel Nicoliță, surpriza dimineții: și-a găsit praf mașina!

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, în parcarea unui supermarket. O doamnă de aproape 70 de ani i-a lovit BMW-ul lui Nicoliță și reușit să mai lovească alte 5 mașini.

“Mă pregăteam să vin la emisiune și căutam mașina prin parcare. Când am ajuns în parcare știam unde am parcat-o. Am un BMW seria 5. Și mi-am găsit mașina împrăștiată. Era o doamnă de vreo 70 de ani la volan.

A vrut să dea cu spatele. Pe lângă mașina mea, mai sunt și alte 4-5 mașini lovite. Mi-a mutat mașina din parcare. Când am văzut-o ce era să îi mai zic că e mai mare de ani decât mama.

Eu am întrebat-o ce voia să facă. Și mi-a zis ‘Am vrut să dau cu spatele și am văzut că e un loc lângă tine liber și am dat ușor cu spatele. Când mi-am dat seama că pot să intru am dat și mai tare’”, a povestit Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

