ADVERTISEMENT

Răzvan Onea a acceptat să-și prelungească contractul cu Rapid, cu toate că giuleștenii nu i-au oferit un salariu mult mai mare decât avea. Agentul Bogdan Apostu a dezvăluit că fotbalistul a mai avut oferte bune din Superliga, probabil de la Universitatea Cluj și de la o echipă din străinătate.

Răzvan Onea rămâne la Rapid! Fotbalistul își va prelungi contractul cu giuleștenii în câteva zile

Cu toate că nu a dorit să spună care este echipa care l-a dorit pe Onea din România, Vivi Răchită a dezvăluit că aceasta e Universitatea Cluj, fără a fi contrazis de Apostu. Oricum, Onea a preferat să rămână la Rapid pentru a fi alături de familia sa.

ADVERTISEMENT

„Ne-am înțeles cu Rapid, deși am avut o ofertă bunicică din străinătate pentru Răzvan Onea. Marți vom semna prelungirea pe doi ani cu Rapid București. El mai are contract până în vară și îl prelungește.

Băiat admirabil. Rapidul are probleme cu fair-play-ul financiar, a contat mult stabilitatea. A mai avut o ofertă dar ne-am gândit că e bine să rămână acolo unde e iubit și apreciat. Rapid i-a dat multe, al doilea copil e pe drum, a preferat să pună demnitatea înaintea banilor. . Va rămâne la Rapid pentru că Rapid e casa lui. Împreună au scris o poveste frumoasă”, a declarat Bogdan Apostu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Răzvan Onea este printre cei mai importanți jucători ai Rapidului

Răzvan Onea este printre cei mai importanți jucători ai Rapidului. Cu toate acestea, giuleștenii sunt sub monitorizare din cauza regulamentului fair play-ului financiar, astfel că nu pot oferi salarii uriașe. Acționarul minoritar Victor Angelescu oferea detalii despre această situație. „Au fost niște greșeli pe partea sportivă în trecut, iar cei care s-au ocupat de acest lucru nu mai sunt în momentul de față la club. Am investit, în unii jucători s-a investit prost, în alții bine, dar au fost mai multe greșeli. Am investit 5-6 milioane de euro în jucători și s-ar putea acum să investim 500.000 de euro și să fie mai bine.

ADVERTISEMENT

Suntem în primul an de monitorizare din perspectiva fair-play-ului financiar, pentru că am cheltuit prea mult. FRF ne monitorizează cheltuielile în acest moment, suntem la început. La început am și vândut mult: Rrahmani, Krasniqi, Horațiu Moldovan. Nu ai voie să crești nivelul salarial. Există o medie pe care nu ai voie să o depășești, nu poți aduce jucători cu salarii peste media salarială pe care o ai deja și nu ai voie să cheltuiești cu 20% mai mult decât încasezi. Mai sunt și niște aspecte contabile. Anumite împrumuturi vor fi transformate în capital social.

ADVERTISEMENT

Dacă totul este în regulă, de anul viitor Rapid poate să transfere din nou de câți bani dorește. Dacă ieși din monitorizare, nu mai ai nicio restricție. Sunt însă mai multe cluburi în această situație: Craiova, CFR Cluj… Craiova s-ar putea să fi ieșit deja din monitorizare”, explica Angelescu la Prima Sport.