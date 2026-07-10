Semnează contractul vieții înaintea meciului contra lui Messi! Un colos din Anglia pune pe masa 60 de milioane de euro pentru el

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Johan Manzambi va da lovitura carierei, chiar înainte ca naționala sa să se confrunte cu Argentina lui Messi. El va deveni protagonistul celui mai important transfer din istoria echipei la care este legitimat în prezent.

Newcastle plătește 60 de milioane de euro pentru Manzambi

Fotbalistul cu tată din RD Congo și mamă din Angola, a trecut fulgerător de la statutul de speranță, la începutul turneului, la cel de piesă cheie în echipa

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Din acest motiv, un club important din Anglia pune pe masă o sumă impresionantă pentru el. Freiburg va primi o sumă record de transfer, de 60 de milioane de euro, de la Newcastle United, pentru transferul tânărului jucător. Cel mai mare transfer al lui Freiburg de până acum este vânzarea lui Kevin Schade, la Brentford, tot în Premier League, în 2023, pentru suma de 25 de milioane de euro.

A dat trei goluri și două pase decisive la Cupa Mondială

Rețeaua Sky TV a anunțat joi că Newcastle și Freiburg au ajuns la un acord, iar ”coțofenele” lucrează la ultimele detalii cu actualul club al lui Manzambi. Deocamdată nu a fost făcută nicio confirmare oficială.

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Jucătorul de 20 de ani se află la Freiburg din 2023 și s-a remarcat la Cupa Mondială, cu trei goluri și două pase decisive. El a lipsit la victoria din optimi împotriva Columbiei din cauza unei accidentări și încă nu este clar dacă va fi apt pentru a reveni pe teren în sferturile de finală împotriva campioanei mondiale actuale Argentina.

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Elvețianul a fost jucătorul sezonului în Liga Europa

Manzambi a avut un sezon excelent. A ajuns cu Freiburg în finala Europa League, pierdută cu Aston Villa, și a fost desemnat fotbalistul competiției. Totuși, el a început Mondialul ca rezervă. A explodat însă în meciul cu Bosnia, când a marcat de două ori, și n-a mai ieșit din echipă.

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A plâns în fața televiozorului, când Elveția a fost învinsă cu 6-1 de Portugalia.

Acum, el face parte dintr-un atac redutabil, alături de Breel Embolo, Vargas și Dan Ndoye. Iar specialiștii îl clasează printre favoriții la câștigarea premiului FIFA pentru cel mai bun tânăr jucător al turneului.

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Sferturi de finală la World Cup:

Franța – Maroc 2-0 (Mbappe, Dembele)

Vineri, ora 22.00, Spania – Belgia

Duminică, ora 00.00, Anglia – Norvegia

Duminică, ora 04.00, Argentina – Elveția