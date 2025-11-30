Sport

Semnează cu FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul-surpriză după victoria cu Farul

Gigi Becali a dezvăluit după victoria cu Farul că ia în considerare să ofere un nou contract unui jucător de la FCSB. Fotbalistul a fost implicat recent într-un scandal.
Bogdan Mariș
01.12.2025 | 00:30
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali dorește să prelungească înțelegerea unui jucător de la FCSB. FOTO: Hepta
Gigi Becali a dezvăluit după victoria obținută de FCSB pe terenul Farului că se gândește serios să îi prelungească înțelegerea „veteranului” Valentin Crețu, care expiră în decembrie 2026. Fundașul dreapta va împlini 37 de ani luna viitoare, însă acesta nu pare a fi un impediment pentru patronul campioanei.

Gigi Becali apreciază evoluțiile solide ale lui Valentin Crețu, despre care a afirmat că „nu are emoții”, problemă cu care s-ar confrunta rivalul său pe postul de fundaș dreapta, Alexandru Pantea. În meciul cu Farul, Crețu a intrat pe teren chiar în locul lui Pantea, în minutul 62 al întâlnirii, și și-a ajutat echipa să obțină un succes important.

„Lui Crețu cred că îi prelungesc contractul. Dacă am văzut că Pantea e emotiv, bagă-l mă pe Crețu, că el nu are emoții, chiar dacă mai face greșeli. Crețu face banda, tată! Urcă până acolo, nu știe săracul să centreze, dar face banda, urcă. O să-i prelungesc contractul”, a declarat Gigi Becali, conform Prima Sport.

Valentin Creţu este cel mai vechi jucător din lotul FCSB-ului, fiind transferat în august 2019 de la Gaz Metan Mediaș. Adrian Șut a semnat cu actuala campioană în iulie 2019, dar a mai petrecut un sezon sub formă de împrumut la Academica Clinceni înainte de a reveni la gruparea „roș-albastră”.

Valentin Crețu, criticat de Mihai Stoica după atacul la adresa lui Siyabonga Ngezana

FCSB a suferit un eșec dureros joi seară la Belgrad, contra celor de la Steaua Roșie, scor 0-1. Campioana României a evoluat în superioritate numerică timp de peste 60 de minute, dar chiar și în aceste condiții a primit gol, în urma unei erori comise de Siyabonga Ngezana, care a pasat greșit în propriul careu.

La finalul meciului, Valentin Crețu l-a atacat pe fotbalistul sud-african în fața suporterilor, afirmând că acesta a „dormit” la faza golului înscris de brazilianul Bruno Duarte. Gestul fundașului român a fost criticat de Mihai Stoica la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. „E foarte urât ce a făcut. Câteodată caracterele se văd la greu.

Nici eu nu mă așteptam la Crețu să facă asta. Prefer să văd conflicte în vestiar, decât să aud acuze între fotbaliști în public. A comis-o. Depinde cum văd ceilalți în vestiar problema, dar ceea ce a făcut el e impardonabil”, a declarat oficialul campioanei. Din câte se pare însă, sud-africanul a trecut rapid peste momentul neplăcut.

