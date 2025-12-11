Semnează cu FCSB! Gigi Becali, anunț-bombă după nebunia cu Feyenoord: „E gata! L-am sunat pe Mihai Stoica”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali este în extaz după victoria obținută de FCSB, scor 4-3 cu Feyenoord, în etapa a 6-a din UEFA Europa League. Patronul „roș-albaștrilor” a anunțat că s-a răzgândit în privința lui Malcom Edjouma, căruia ar putea să-i prelungească contractul.

Gigi Becali, anunț incredibil după FCSB – Feyenoord 4-3

FCSB nu a renunțat nicio secundă în meciul cu Feyenoord și a păstrat toate cele 3 puncte la București. Imediat după fluierul de final al meciului de pe Arena Națională, Gigi Becali a intrat în direct la TV și a tras concluziile. „Când am avut corner, eram cu nevasta mea, am zis să-mi dea Dumnezeu un semn că o să fiu biruitor astăzi, să dea Ngezana cu capul.

Ea râdea de mine când era minutul 87 și spuneam că vreau să mai dăm un gol, că putem să batem. Ea la gol are o emoție mai mare decât mine. Are un țipăt, dar nu tare, se vede că e din toată inima. Eu ridic doar mâinile sus, mi-a plăcut de Răzvan Lucescu, l-am văzut și mi-a rămas așa. Mi-a zis nevastă mea că nu mai credea.

În gândul ei credea că-s nebun. Acum, ce vreau eu să văd spun, și Edjouma, și Chiricheș, și-au scos banii pe tot anul. S-a schimbat jocul. Edjouma a schimbat totul la mijlocul terenului. E posibil, m-am gândit în seara asta. O să vorbesc personal cu el și o să-i spun, dacă dai drumul mai repede la minge eu îți prelungesc contractul”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali l-a sunat pe Mihai Stoica după victoria cu Feyenoord

Gigi Becali a dezvăluit că l-a sunat pe Mihai Stoica după pentru a confirma că dorește ca înțelegerea lui Malcom Edjouma să fie prelungită. Francezul a intrat pe teren în minutul 61 al partidei, în locul lui . „Hai să spun de ce l-am scos pe Pantea. El a jucat bine defensiv, dar noi aveam nevoie ofensiv.

Le-am zis că Popescu iese, pentru că jucăm în 10, și iese și Baba, pentru că jucăm în 7 cu el. Dă mingile la adversari! Nu avea luciditate, stăpânire, cum are Edjouma. Gata, l-am sunat pe Mihai Stoica, ca să-i spun asta. Pentru meciul din seara asta, el va avea prelungirea contractului”, a afirmat patronul campioanei.

Când expiră înțelegerea actuală a lui Malcom Edjouma cu FCSB

Malcom Edjouma a găsit momentul perfect pentru a-l impresiona pe Gigi Becali, deoarece contractul său cu FCSB expiră la finalul acestei luni, așadar francezul ar fi rămas fără echipă după ultimele meciuri ale campioanei din 2025. Rămâne de văzut pe ce perioadă va decide patronul FCSB-ului să îi prelungească înțelegerea francezului.

Malcom Edjouma a semnat cu FCSB în februarie 2022, fiind achiziționat cu 330.000 de euro de la FC Botoșani. Cu excepția sezonului 2023-2024, pe care l-a petrecut sub formă de împrumut în Serie B, la Bari, mijlocașul a evoluat constant pentru gruparea „roș-albastră”. În total, acesta a strâns 118 prezențe în toate competițiile pentru FCSB, marcând 18 goluri și oferind 8 pase decisive.