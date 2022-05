Semnele care au făcut-o pe Emilia Ghinescu să-și dea seama că este înșelată: „Sunt o femeie deșteaptă”

Emilia Ghinescu a povestit că în trecut a fost înșelată și a spus care au fost semnele care i-au dat de bănuit. De asemenea, artista a dezvăluit cum trec ea și iubitul său peste neînțelegeri.

Cum și-a dat Emilia Ghinescu seama că este înșelată. Artista a mărturisit că poate trece peste infidelitate

Emilia Ghinescu a dezvăluit că, în trecut, a fost înșelată și că a simțit acest lucru înainte de a-i fi confirmat. Totuși, artista a mărturisit că ar putea trece peste infidelitatea partenerului de viață, dacă acesta are mai multe calități decât defecte.

Totodată , a susținut că nu este o fire geloasă și că nu-i place să verifice telefonul iubitului.

„Am și aflat, am și simțit, că sunt femeie deșteaptă. Am simțit prima dată și apoi am aflat. Să știi că o femeie niciodată intră în alertă decât în momentul în care simte.

N-am niciun fel de problemă dacă nu mă faci să simt anumite lucruri. Nu sunt genul de om care să caut. Nu umblu în telefoanele nimănui. Era din ce în ce mai rece, puțin sunt bărbații care se comportă mai frumos.

Pot să trec peste. Dacă iubesc cu adevărat și dacă sentimentele sunt curate și dacă a fost aventură, nu o relație, da, post să trec.

Și dacă omul respectiv merită. Aș ierta și acum. Nici eu nu sunt perfectă. Și eu am greșelile mele, dar dacă omul de lângă mine are mai multe calități decât defecte, cu siguranță l-aș ierta și l-aș păstra lângă mine”, a spus Emilia Ghinescu pentru

Cum trec Emilia Ghinescu și partenerul său peste neînțelegeri?

, sunt împreună de aproape 11 ani. Cântăreața a dezvăluit că pe parcursul relației lor au mai existat neînțelegeri, însă au găsit mereu o cale de rezolvare.

„Avem o relație frumoasă, de aproape 11 ani și asta pentru că avem încredere unul în altul. Au fost momente în care un pic încrederea mea a fost zdruncinată.

Dar eu sunt omul discuțiilor. Ne-am așezat la masă și am spus ce cred eu, ce consider eu că ar trebui să repare la el și să spună și el ce consideră el că trebuie să schimb eu”, a declarat artista.