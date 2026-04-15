Sport

„Semnez pe loc!”. Antrenorul lui Andrei Rațiu șochează înaintea meciului cu AEK Atena, după victoria cu 3-0 din tur

Sferturile Conference League au adus față-n față doi internaționali români, Andrei Rațiu și Răzvan Marin, iar formația fundașului lateral a câștigat cu 3-0 în partida tur. Antrenorul lui Rayo a șocat înaintea returului
Ciprian Păvăleanu
15.04.2026 | 23:02
ULTIMA ORĂ
Antrenorul lui Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano a șocat la conferința de presă înaintea partidei din Conference League. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

AEK Atena – Rayo Vallecano este duelul românilor în UEFA Conference League. Răzvan Marin (29 de ani) evoluează pentru formația elenă, în timp ce Andrei Rațiu (27 de ani) este titularul incontestabil al echipei din cartierul Vallecas. Echipa iberică a câștigat cu 3-0 în meciul din tur, însă antrenorul Inigo Perez (38 de ani) a recunoscut că ar prefera să piardă calificarea, dar să nu retrogradeze din La Liga.

Inigo Perez șochează înaintea returului din Conference League

Rayo Vallecano nu a dat nicio șansă lui AEK Atena în meciul de la Madrid, din turul sferturilor UEFA Conference League. Echipa lui Andrei Rațiu a învins cu scorul de 3-0, însă antrenorul a recunoscut că ar fi în stare să semneze pierderea calificării, doar pentru a rămâne în La Liga, deși situația actuală din clasament este una destul de bună.

ADVERTISEMENT

Formația din Vallecas se află, ce-i drept, la doar trei puncte de zona roșie, însă are foarte multe echipe sub ea. Cu 35 de puncte, Rayo se clasează pe poziția a 13-a, însă Elche, prima echipă de sub linie, are 32 de puncte. Totuși, Inigo Perez ar da această calificare în semifinale doar pentru a fi sigur că se va salva la finalul sezonului: „Dacă îmi garantați că, pierzând joi calificarea, vom rămâne în La Liga, semnez acum. Prefer să rămân și să sărbătoresc evenimentul, aceasta este esența noastră”, a declarat antrenorul echipei Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano, înfrângere dură în ultima partidă de campionat

După ce a depășit-o la toate capitolele pe AEK Atena în Conference League, Rayo a dat de greu în La Liga, acolo unde a întâlnit-o pe Mallorca, echipă ce era proaspăt victorioasă în meciul cu Real Madrid. Echipa lui Rațiu a suferit de această dată o înfrângere la scor de neprezentare, iar acest lucru l-a pus pe gânduri pe Inigo Perez, care nu a căutat scuze la finalul partidei:

ADVERTISEMENT
„Când pierzi cu 3-0 sunt multe lucruri de analizat, dar este dureros. Trebuie să separăm victoria împotriva lui AEK de înfrângerea de astăzi. Nu cred că este corect să spunem că este din cauza oboselii. Au jucat mai bine decât noi, au fost impecabili, nu am marcat. Am avut ocazii, dar nu am controlat jocul. Dacă folosim drept scuză faptul că jucăm la fiecare trei zile și apoi ne lăsăm duși de val când câștigăm, ne amăgim singuri. Nu-mi place să folosim Conference League pentru sau împotriva noastră. Dacă nu am fi capabili, am refuza să jucăm joi. Din moment ce nu cred că funcționează așa, trebuie să ne izolăm în ligă. Nu putem fi mediocri și să inventăm scuze”, a spus Inigo Perez după Mallorca – Rayo Vallecano 3-0.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!