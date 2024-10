Pierderea mamei sale a lăsat . Cu toate că au trecut luni bune de atunci, prezența Mioarei Roman se simte încă vie în casa fiicei sale.

Semnul neașteptat primit de Oana Roman de la regretata sa mamă. Chiar și fiica ei, Isabela, și-a dat seama că vine de la Mioara Roman

La câteva luni de la trecerea în neființă a mamei sale, Oana Roman a trăit o întâmplare ce i-a dat fiori. A primit un semn emoționant care i-a demonstrat că Mioara Roman îi este în continuare alături. Chiar și fiica ei, Isabela, a simțit că este vorba de bunica ei.

Pentru Oana Roman și fetița ei, Isabela, aceste coincidențe nu sunt întâmplătoare. Ele reprezintă modul prin care Mioara Roman le arată că le veghează în continuare și le este alături, chiar și din lumea de dincolo.

În urmă cu ceva timp, Oana și-a pierdut pașaportul. Dar, după ce l-a căutat ore întregi alături de fiica sa, Isabela, documentul părea de negăsit. Cele două au scotocit prin toate sertarele și cutiile din casă, dar fără niciun rezultat.

Într-un final, l-au găsit într-un loc unde îl mai căutaseră de două ori. Oana Roman s-a gândit atunci că au fost ajutate de un gest divin venit de la regretata sa mamă.

„Am venit chitită la etaj și am deschis o cutie în care căutase Isa de două ori, și eu de două ori. Am deschis capacul de la cutie și am găsit pașaportul înăuntru. Nu-l găsiserăm, nici eu, nici ea, deși căutasem de două ori fiecare. Și Isa a ajuns la concluzia că Mia ne-a ajutat, adică mama. Și a zis Isa că mamei trebuie să-i mulțumim, că datorită ei am reușit să-l găsim. Și povestea nu este gata.

Într-un sertar în care căutasem eu astăzi de nebună pașaportul și nu-l găsisem, dar scosesem absolut tot din sertar, era o cutie din aceste bomboane. Și Isa acum seara, după ce am găsit pașaportul am deschis această cutie. Aceste bomboane îi plăceau foarte mult mamei mele, și mai ales îi plăceau acelea verzi, care sunt cu alune. Și în acea cutie era o singură ciocolată din aceasta verde, cum îi plăcea mamei mele. Restul erau câte două, doar aceasta mai era una singură. Și Isa a spus că trebuie să i-o punem mamei aici, unde îi aprind eu lumânarea”, a povestit Oana Roman pe InstaStory, potrivit

Cu ce regret s-a stins din viață Mioara Roman

Catinca Roman, sora Oanei, a vorbit despre regretele cu care mama lor a plecat dintre cei vii. la începutul acestui an, la vârsta de 83 de ani.

Ea spune că Mioara Roman, o femeie extrem de inteligentă și cultivată, și-ar fi dorit să ajungă mai sus în carieră și să-și dea doctoratul.

„Da, am regretul că pe timpul vieții nu și-a atins adevăratul potențial. Pentru că a fost o femeie extrem de inteligentă și de cultivată. Din cauza unor circumstanțe, unor conjuncturi, n-a avut posibilitatea să meargă cel mai sus. Cred că avea mult mai multe posibilități. A avut un regret foarte mare că n-a reușit să-și dea doctoratul. Cred că putea să fie mentor în continuare pentru multe generații, așa cum a fost un timp destul de îndelungat. Cred că putea să-și refacă viața…” a spus Catica Roman, potrivit