Senatoarea POT, acuzată că face videochat, a intrat în atenția Fiscului. Ce notificare a primit Vali Aldea de la departamentul Impozite și taxe

Mariana Vali Aldea, reprezentanta Partidului Oamenilor Tineri (POT), formațiune care l-a susținut pe Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale, anulate de CCR, se află pe lista celor 134 de senatori votați la alegerile parlamentare pentru legislatura 2024-2028. Aldea a candidat în București pentru un mandat de senator.

Vali Aldea trebuie să plătească taxe pentru un teren agricol

, după ce în presă au apărut materiale în care se susținea că a făcut videochat, acestea fiind însoțite de fotografii și imagini filmate. „Vreau să clarific cât se poate de ferm că nu sunt eu cea din acele imagini. Este dureros să văd cum astfel de minciuni pot afecta nu doar viața mea, ci și încrederea oamenilor în mine. Este regretabil că unele instituții media aleg să devină instrumente ale manipulării și defăimării în loc să informeze corect publicul”, a postat Aldea pe facebook.

Numele Marianei Vali Aldea apare într-un anunț colectiv comunicat de Primăria comunei ialomițene Sălcioara – Compartimentul Impozite și taxe pe data de 3 ianuarie 2024, conform datelor consultate de FANATIK. În declarația de avere completată cu ocazia alegerilor, Aldea a menționat că deține un teren agricol de 1.000 metri pătrați în județul Ialomița, cumpărat în 2022.

În dreptul numelui lui Aldea se află trecută explicația “decizie impunere pentru anul 2024”, aceasta referindu-se, cel mai probabil, la taxele ce trebuiesc plătite pentru respectivul teren. Conform ANAF, pentru impozitele și taxele locale neplătite (cum ar fi impozitul pe clădiri, teren, mijloace de transport), Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul primăriei competente va emite decizii de impunere.

Acesta este și cazul deciziei de impunere primite de Mariana Vali Aldea. Ea a mai primit o asemenea decizie în urmă cu un an, pe 3 ianuarie 2023, tot din partea compartimenului Impozite și taxe al comunei Sălcioara, la doar câteva luni după ce cumpărase terenul agricol. Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Când se plătesc taxele și impozitele pentru terenuri

În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Legea mai spune că, în cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Firmele senatoarei POT au datorii de aproape 60.000 lei

Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

În declarația de avere, Vali Aldea a mai notat că deține un apartament de 38 metri pătrați, cumpărat în 2017, fără să specifice localitatea în care se află acesta. , Artycasy Development SRL, al cărei domeniu de activitate este „prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe” și Aedla Waw SRL, specializată în ”coafură și alte activități de înfrumusețare”.

Conform datelor de la Ministerul de Finanțe, consultate de FANATIK, Artycasy Development SRL a bifat un profit net de 95.228 lei în 2023, iar datoriile la finalul aceluiași an erau de 22.250 lei. Cealaltă societate comercială în care e implicată Vali Aldea, Aedla Waw SRL, a înregistrat, tot în 2023, o pierdere de 48.843 lei și datorii de 37.397 lei. Astfel, datoriile totale ale celor două firme sunt de aproximativ 60.000 lei.