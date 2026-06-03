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Senatoarea Valentina Aldea, mesaj tranşant după protestele din ţară: „Nu susțin majorarea salariilor parlamentarilor. Toţi plătim preţul unei perioade dificile”

În contextul protestelor din țară, senatoarea Valentina Aldea respinge ideea majorării salariilor parlamentarilor și cere ca prioritatea să fie veniturile angajaților din sănătate, educație și alte servicii esențiale.
Daniel Spătaru
03.06.2026 | 19:30
Senatoarea Valentina Aldea mesaj transant dupa protestele din tara Nu sustin majorarea salariilor parlamentarilor Toti platim pretul unei perioade dificile
Senatoarea de Bucureşti Valentina Aldea se declară ferm împotriva creşterii salariilor parlamentarilor şi spune că atenţia trebuie îndreptată către cei afectaţi de criză Foto: Facebook
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Inflaţia galopantă, povara costului tot mai ridicat al vieţii şi nemulţumirile legate de noua lege a salarizării au scos în stradă zeci de mii de români care au protestat miercuri în toată ţara împotriva prevederilor care le diminuează veniturile. Senatoarea Valentina Aldea a discutat cu sindicaliştii SANITAS adunaţi în Piaţa Victoriei şi a transmis un mesaj public.

Oamenii au ieşit în stradă nu doar pentru salarii, ci şi pentru un nivel de trai decent

Numai în Bucureşti au protestat miercuri peste 10.000 de persoane, iar senatoarea Valentina Aldea a subliniat că oamenii care au ieşit în stradă nu au cerut doar majorări salariale, ci și respect pentru munca lor și un nivel de trai decent.

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„Astăzi, mii de oameni ies în stradă nu doar pentru salarii mai bune, ci pentru un trai decent și pentru respect față de munca lor. Într-o perioadă marcată de incertitudine economică, inflație și costuri tot mai ridicate ale vieții, efectele crizei se resimt în toate categoriile sociale”, este mesajul transmis de aceasta.

Tocmai pe acest fond de criză socială, senatoarea este ferm împotriva unei eventuale majorări a salariilor parlamentarilor şi consideră că resursele și atenția decidenților trebuie orientate în primul rând către angajații care mențin în funcțiune serviciile publice esențiale.

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„Nu susțin majorarea salariilor parlamentarilor. Prioritatea trebuie să fie oamenii care asigură funcționarea instituțiilor esențiale ale statului: personalul medical, cadrele didactice, angajații din administrație, ordine publică, asistență socială și alte domenii fără de care România nu poate funcționa”, a mai spus Valentina Aldea.

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Valentina Aldea: „Această criză nu afectează doar salariații din sectorul public”

Parlamentarul mai atrage atenţia că actuala criză economică pe care o traversează ţara nu afectează doar sectorul public, ci loveşte din plin mediul privat, pensionarii, familiile cu venituri mici, persoanele vulnerabile și tinerii. Din acest motiv, discuția despre venituri și protecție socială nu poate fi purtată izolat, fără a lua în calcul presiunile care se acumulează în întreaga societate. „Trebuie să înțelegem că această criză nu afectează doar salariații din sectorul public. Antreprenorii, mediul de afaceri, pensionarii, familiile cu venituri mici, persoanele vulnerabile și tinerii resimt aceleași presiuni economice. Toți plătim prețul unei perioade dificile și toți avem nevoie de soluții responsabile”, a punctat Valentina Aldea.

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Mesajul acesteia vine pe un fond extrem de sensibil, într-un moment în care în spaţiul public sunt dezbateri legate de echilibrul dintre revendicările salariale, constrângerile bugetare și nevoia de a evita escaladarea tensiunilor sociale. Astfel, cum costurile economice sunt resimțite deopotrivă de angajați, angajatori și consumatori, Valentina Aldea respinge ideea confruntării sociale și face apel la dialog și stabilitate.

„Este esenţial să construim politici publice astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă”

„România nu are nevoie de conflicte sociale și nici de o grevă generală. România are nevoie de dialog, echilibru și măsuri care să ofere predictibilitate și siguranță pentru fiecare cetățean”, a ținut să sublinieze senatoarea de București. În acelaşi timp, ea face apel la coeziune, susţinând că acum mai mult ca oricând este nevoie de unitate. „În aceste momente dificile, este esențial să rămânem uniți și să construim politici publice care să protejeze atât angajații, cât și mediul privat, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă”, a mai transmis Valentina Aldea.

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Poziţia tranşantă a senatoarei vine în contextul în care miercuri, 3 iunie, a avut loc cel mai mare protest faţă de măsurile luate de Ilie Bolojan. Tensiunile sociale în creştere, amplificate de prevederile proiectului noii legi a salarizării, au făcut ca Federaţia SANITAS să se alăture valului de proteste declanșate în sectorul public după măsurile prin care sporurile pentru condiții periculoase, vătămătoare sau grele sunt plafonate la 300 de lei brut/lună. Sindicaliștii acuză că proiectul ignoră negocierile purtate în ultimele luni între Guvern și sindicate, iar cei care lucrează în sistemul de sănătate ar urma să piardă până la 30% din venituri, adâncind astfel inechitățile dintre diferitele categorii profesionale.

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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