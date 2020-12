Senator AUR surprins dormind în plen. Explicația extravagantă a parlamentarului: „Activam chakra”

Senatorul de Suceava Mircea Dăneasă (65 de ani), ales pe listele AUR, a fost surprins în timp ce dormea în sala de plen. O fotografie publicată de stirisuceava.net, îl arată pe senatorul abia ales cu capul în piept și cu masca de protecție atârnându-i de gât.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ulterior, senatorul a explicat că, de fapt, nu dormea, ci se afla într-o poziție de meditație menită să activeze „vishuddha chakra”, Dăneasă fiind printre primii practicanți de yoga din România.

De profesie sculptor, Mircea Dăneasă a candidat pe listele Alianței pentru Unirea Românilor de la Senat din Suceava, unde AUR a obținut cel mai mare scor din întreaga țară, de 14,72%.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dăneasă: „Vishuddha chakra activează conexiunile mintale speciale”

Contactat de Adevărul, Dăneasă a negat că ar fi dormit atunci când a fost fotografiat. „Poziţia aia înseamnă presiune pe stern. Asta activează ceea ce în sanscrită se numeşte vishuddha chakra. Asta activează conexiunile mintale speciale. Poeţii o folosesc pentru inspiraţie, când vor să scrie”, a afirmat Dăneasă.

Chiar și dacă ar fi dormit, senatorul era în afara programului, el plecând de la Senat să se întâlnească cu colegii din Camera Deputaților, unde dezbaterile se prelungiseră.

ADVERTISEMENT

„Eram în Camera Deputaţilor, cu o seară înainte de ultima zi parlamentară, când s-au votat comisiile de interpelare a miniştrilor. Şedinţa s-a terminat pe la două noaptea. Grupul parlamentar de deputaţi AUR a părăsit sala în semn de protest, era noapte târziu. La noi, la Senat, se terminase activitatea şi noi nu am protestat, am stat până la sfârşit. M-am dus apoi în Camera Deputaţilor să văd care este atmosfera. Ca să îmi dau seama pe cont propriu de ce au plecat. Am stat mult acolo. Eram obosit, dar nu îmi era somn. Mă incitaseră războaiele acelea feroce şi voiam să văd cum se concluzionează. S-au concluzionat că cei care aveau majoritatea au făcut cum au vrut. Nu dormeam acolo. Îmi pregăteam nişte idei pentru a doua zi la interpelare. Aveam interpelare la comisia Buget-Finanţe-Bănci şi mă gândeam dacă este oportun să pun întrebări negative sau să fac o interpelare pozitivă şi mi-am construit două direcţii cu fraze adecvate. Asta mi-a prins bine”, a spus senatorul AUR.

În ce privește faptul că masca îi atârna pe piept, Dăneasă a admis că nu o poartă tot timpul. „Atât timp cât eu apreciez că în faţă, în spate, lateral, stânga, dreapta nu este risc să contaminez pe cineva sau să fiu contaminat, consider că purtarea măştii este o idioţenie”, a mai spus sculptorul.

ADVERTISEMENT